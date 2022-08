A expectativa é de um público Record de cinco mil pessoas por dia - Divulgação/Waleska Freire

Publicado 24/08/2022 15:43 | Atualizado 24/08/2022 16:16

Macaé - O Polo Gastronômico Praia dos Cavaleiros anunciou os pratos principais que serão oferecidos nos estandes do 11 Festival Macaé de Cultura e Gastronomia "Entre mar e terra" pelo preço único de R$35. A novidade é que além dos pratos principais serão elaboradas entradas pelo preço de R$15 a R$20. Os hambúrgueres estarão sendo vendidos por R$30 e as sobremesas R$15. O Festival será entre os dias 06 e 10 de setembro. Nos dias 06, 08 e 09 começa as 18h. No dia 07, feriado da Independência, as 16h e no sábado dia 10, as 13h. A expectativa é de um público Record de cinco mil pessoas por dia.



Serão 22 opções de pratos. Além dos associados, o Festival conta com cinco convidados. Os associados participantes são: Café Lugano, Delirium Burguer, Durval Gastronomia, Estação da Praia, Feito com Arte, Forneria Giorgio, Hopgarden, Ilhote Sul, Luigi Ristorante, Mirabolando Cakes, Mokaie, Picanha do Zé, Saad Comida Libanesa, São João Bar, Gogo Wok, Machae Burguer. Os convidados: Novo Parada, Caldo com tudo dentro, Pizzaria do Cristiano, Okinawa, Yoká e Habibi Mahmoud comida árabe.



“O evento contará com área kids, seis estandes de cerveja artesanal, um de vinhos e o tradicional bar do pólo com refrigerantes, sucos, água e cerveja. A programação terá shows, artesanato regional e a cozinha show com os chefs elaborando ao vivo pratos para degustação. As cervejarias artesanais participantes são: Coronel Pafo, Sete Vargas, Paiol, Hopgarden, Noi e Ladkza. Os vinhos estarão disponíveis no estande da Madame Merlot Adega e Wine Bar”, informou o presidente do Polo, André Alcino.



O secretário municipal de turismo, Leonardo Anderson, está otimista quanto ao movimento da economia local e da rede hoteleira. “Os insumos para elaboração dos pratos são comprados no comércio local. As pessoas convidadas estarão na rede hoteleira de Macaé. Nossa Independência promete ter muito sabor este ano para os turistas virem conhecer a cidade. Será um grande evento”.