A paixão pelo pedal vem evoluindo como forma de lazer, como esporte, como meio de transporte e, não há contraindicações - Divulgação

Publicado 19/08/2022 16:17 | Atualizado 19/08/2022 16:23

Macaé - Nesta sexta-feira (19 de agosto), é comemorado o Dia Nacional do Ciclista. Para lembrar a data e reforçar as medidas de prevenção no trânsito, a equipe da Coordenadoria de Educação para o Trânsito foi às ruas para realizar mais uma Blitz Educativa, na orla da praia dos Cavaleiros. No local, foram abordados pedestres e ciclistas e distribuídas 100 viseiras e 83 folhetos educativos.

“Estamos trabalhando para termos pessoas mais conscientes em relação ao seu papel no trânsito. Numa cidade como Macaé, que tem tradição do uso da bicicleta, é importante fazer essa abordagem aos usuários para reforçar os cuidados para evitarmos acidentes. Os condutores também devem saber que as bicicletas têm prioridade sobre veículos maiores e que possuem motor, ou seja, o motorista deve, sempre que possível, conceder a passagem. Os carros também devem reduzir a velocidade quando ultrapassam os ciclistas e manter uma distância mínima de 1,5 metro”, lembra o coordenador de Educação para o Trânsito, Leandro Aracati.

Em junho, a Secretaria de Mobilidade Urbana apresentou o projeto para a atualização do Sistema Cicloviário de Macaé em audiência pública realizada na Câmara Municipal. O projeto foi aprovado e, assim, foram iniciados os trabalhos de atualização. O Sistema Cicloviário de Macaé faz parte do Plano de Mobilidade Urbana (PMU) do município, aprovado em 2015. O objetivo da prefeitura é ampliar as ciclovias e ciclofaixas existentes na cidade.

Cuidados - A paixão pelo pedal vem evoluindo como forma de lazer, como esporte, como meio de transporte e, não há contraindicações. Porém, tomar certos cuidados sempre é bom. Prefira roupas coloridas para que você se destaque no trânsito e seja visto pelos motoristas; evite ao máximo passar pelas calçadas; sinalize com suas mãos, apontando as mudanças de direção; respeite placas e sinais de trânsito; proteja o pedestre; se for pedalar à noite, use roupas refletivas, faróis e luzes estroboscópicas.