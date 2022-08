Para verificar as possibilidades semanais, basta entrar no site da prefeitura, na Secretaria de Trabalho e Renda, para checar a lista completa - Divulgação

Publicado 15/08/2022 13:02 | Atualizado 15/08/2022 13:11

Macaé - A semana começa com a oferta de 256 vagas de empregos oferecidas por empresas sediadas na cidade, através da Central do Trabalhador, vinculada à Secretaria Adjunta de Trabalho e Renda de Macaé. As chances são para todos os tipos de escolaridades e diferentes áreas de atuação.



Nesta semana, as funções com mais chances de vagas são para corretor de planos de saúde (30), caldeireiro escalador (20), auxiliar administrativo para pessoas com deficiência (15) , caldeireiro (13), garçom (13) e mecânico escalador (10).



Ainda é possível encontrar vagas para estágio em marketing digital, confeiteira, professor de inglês, doméstica, pizzaiolo, lanterneiro automotivo, terapeuta ocupacional, técnico em logística, ajudante de cozinha, fonoaudiólogo, comprador, analista de negócios, chapeiro, entre outros.



Os interessados em concorrer às vagas podem se dirigir à sede da Central do Trabalhador, no Edifício Comercial Lotus (Avenida Nossa Senhora da Glória, 1181, Praia Campista). O atendimento é de 8h às 17h. Caso não encontre uma vaga que se encaixe no seu perfil, o candidato pode fazer o cadastro de forma online.



Para verificar as possibilidades semanais, basta entrar no site da prefeitura, na Secretaria de Trabalho e Renda, para checar a lista completa.