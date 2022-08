Petrobras vai reavaliar regra que exige experiência mínima de dois anos para a contratação, após reunião com o prefeito de Macaé - Divulgação

Publicado 13/08/2022 10:07 | Atualizado 13/08/2022 10:27

Macaé - O prefeito de Macaé, Welbeth Rezende, se reuniu na última quinta-feira (11) com gerentes da Petrobras para debater assuntos pertinentes ao mercado de trabalho no município. Entre as pautas abordadas, a revisão da regra que exige o tempo mínimo de dois anos de experiência para a contratação na indústria Offshore foi mais uma vez defendida pelo gestor municipal.

Welberth ponderou que, como a Petrobras é a principal empresa no segmento óleo e gás, a regra acaba valendo para suas terceirizadas, impondo uma barreira para o profissional que se formou recentemente e busca colocação nessa indústria.

A empresa se comprometeu a revisar a regra e criar novos critérios para a contratação, através de cursos específicos de qualificação realizados em parceria com a Prefeitura.

Para o macaense Júlio Cesar Bezerra (32), a não obrigatoriedade de dois anos de experiência da Petrobras será excelente, pois vai possibilitar empregabilidade para novos profissionais, que estão sedentos por uma chance de praticar o que aprendeu em seus cursos e levar o sustento para suas famílias.

"Sabemos que não é fácil trabalhar no setor offshore, além da formação técnica, precisamos ter uma série de certificações para estarmos aptos à maioria das vagas. Muitas das vezes, as pessoas se formam, investem em capacitação em busca de uma oportunidade, mas acaba se frustrando quando o mercado não abre vagas para recém formados. Eu mesmo passei por isso até conseguir uma chance", explicou Júlio que é analista de qualidade e trabalha no ramo offshore há 10 anos.

Para a analista de logística de pessoas, Lia Carla Neves (38), a exigência da experiência offshore poderia cair para um ano. "Trabalhar offshore vai muito além da formação técnica, é preciso ter uma certa disciplina e maturidade para lhe dar com os desafios, prazos e pressão do dia a dia. Acredito que uma pessoa totalmente crua, pode se atrapalhar e comprometer o serviço, por isso, um ano de experiência em alguma função que se adeque com a vaga desejada pode ser o suficiente", ressaltou Lia.

Estiveram presentes na reunião em Macaé, o Gerente de Parcerias de Negócios da Unidade de Operações Bacia de Campos (UO-BC) da Petrobras, Esdras Barros, a Gerente de Suprimentos, Amanda Mendes e o Coordenador de Relações com o Poder Público Municipal e Estadual, Eduardo Santos.



Também participaram os Secretários de Trabalho e Renda, Sabrina Nunes, do Ambiente, Juninho Luna, Adjunto de Qualificação Profissional, Denis Madureira, de Políticas Energéticas, Tiago Rocha, de Relações Institucionais, Tito Simões, além do vereador Professor Michel.