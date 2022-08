Fachada de Prédio desaba com ventania em Macaé - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 11/08/2022 12:15 | Atualizado 11/08/2022 16:42

Macaé - A sacada de um dos andares do estacionamento de um prédio comercial desabou na manhã desta quinta-feira (11), por volta das 10:30h, no Viaduto da Avenida Rui Barbosa, em Macaé, município do Norte Fluminense do Rio de Janeiro. Segundo relatos, a idosa identificada como Creusa Maria da Silva, de 65 anos, parou na calçada para tirar uma foto com uma estátua de cavalo de uma loja de moda country e foi atingida pelas bases de concreto que caíram com os fortes ventos. Assista ao vídeo:

Ela foi socorrida pelos Bombeiros e encaminhada ao Hospital Público Municipal de Macaé (HPM), em estado grave, mas não resistiu as ferimentos, vindo a óbito.

Nas imagens registradas que circulam pelas redes sociais, é possível perceber a idosa caída e outra mulher tentando ajudá-la. Um caminhão e um carro também ficaram totalmente destruídos, o automóvel chegou a afundar o chão da calçada.

O jornalista Alex Maia, que trabalha no Macaé Trade Center, disse que tinha acabado de chegar e logo ouviu um estrondo. "Depois do barulho muito alto que ouvimos, logo acabou a luz. Imediatamente descemos pela escada de emergência. Todos os funcionários do prédio desceram ao mesmo tempo diante do susto. A rua ficou tumultuada, foi uma cena de filme de terror", relatou.

Até o momento, a área do prédio segue interditada pelos Bombeiros, Defesa Civil, Guarda Municipal e Mobilidade Urbana.