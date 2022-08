O objetivo do projeto "Trilhas do Conhecimento" é capacitar os jovens para o mercado de trabalho que está cada vez mais exigente - Divulgação/Rui Porto Filho

Publicado 11/08/2022 11:05 | Atualizado 11/08/2022 11:06

Macaé - Ser um profissional ativamente engajado, saber controlar as emoções e gerir ações dentro do tempo foram alguns pontos abordados durante a palestra “Como alcançar o primeiro emprego? Qual comportamento esperar do ambiente organizacional?", realizada nesta quarta-feira (10) pela palestrante Tânia Santos, na sede da Universidade Unopar, para onde dezenas de jovens foram atraídos.

A ação faz parte do projeto “Trilhas do Conhecimento para o Mercado de Trabalho", iniciativa do Núcleo Avançado de Educação para o Trabalho (NAET), da Secretaria Adjunta de Trabalho e Renda. A proposta é promover discussões atualizadas sobre o cenário do mercado de trabalho. O próximo encontro acontece na quarta-feira que vem (dia 17), às 14h. Os interessados, mesmo que não inscritos, poderão participar. Para isso, basta comparecer à Unopar, às 13h.

Entusiasmado, o jovem Mateus da Silva Migliorelli, de apenas 15 anos, destacou os principais aprendizados adquiridos por meio da palestra. “O evento foi repleto de dicas valiosas, mas, a que mais me impactou, foi como controlar as emoções durante um processo de seleção e até mesmo no mercado de trabalho. Outra dica que vou levar para vida é sobre fazer além do padrão, pois é isso que vai me levar além”, observou Mateus, que sonha ser Engenheiro Mecânico.

O intuito da secretaria, através do "Trilhas do Conhecimento", é capacitar os jovens para esse mercado que está cada vez mais exigente. Estamos satisfeitos com os resultados, e a expectativa é muito boa em relação ao público que está recebendo todo esse conteúdo", destaca Sabrina Nunes, Secretária Adjunta de Trabalho e Renda, acrescentando que outros ciclos de palestras estão sendo planejados, envolvendo outras temáticas.

De acordo com a coordenadora Núcleo Avançado de Educação para o Trabalho, Anne Córdova, a proposta desse primeiro ciclo de palestras – destinado para o público de 14 a 30 anos - é ampliar a visão dos que almejam ingressar no mercado de trabalho. “Vamos ensinar vivências sobre como preparar um currículo, como se comportar em uma entrevista de emprego, inteligência emocional, entre outros”, pontuou Anne.



Próximas palestras:



17/08 (13h30) - Acolher para incluir. Como promover o bem-estar no ambiente de trabalho e controle das emoções.



24/08 (13h30) – Novo Modelo de Currículo



31/08 (14H00) - Como me preparar para uma entrevista de emprego?



A Unopar fica localizada à Rua Vereador Abreu Lima, 287, Centro.