O Festival Gastronômico reúne grandes personalidades da culinária nacional e internacional, se consolidando como referência gastronômica na Região dos LagosDivulgação

Publicado 08/08/2022 23:52

Macaé - De 6 a 10 de setembro, Macaé se transformará no melhor destino gastronômico do estado do RJ. O Festival Macaé de Cultura e Gastronomia, em sua décima primeira edição, este ano traz o tema "Entre mar e terra", com pratos que serão comercializados por preço único. Chefs mostrarão toda criatividade na cozinha show elaborando ao vivo pratos para degustação, harmonizados com rótulos de vinhos e estilos de cervejas artesanais. O evento faz parte do calendário oficial do município de Macaé.



Além dos estandes comercializando os pratos salgados e sobremesas, o evento trará atrações musicais e espaço kids para que os pequenos possam se divertir. O artesanato regional terá seu espaço garantido mostrando a arte dos artesãos da cidade. Cervejarias artesanais presentes, assim como estandes de vinhos e o bar do Polo.



Idealizado em 2010, o Festival Gastronômico veio somar um novo atrativo ao roteiro turístico e cultural do estado do RJ, reunindo grandes personalidades da culinária nacional e internacional, se consolidando como referência gastronômica na Região dos Lagos.



De acordo com o presidente André Alcino, o Polo Gastronômico da Praia de Cavaleiros está ajustando os últimos detalhes da programação oficial. “Com duração de cinco dias em toda a orla da praia, após dois anos de pandemia, a expectativa é que esta edição seja recorde de público. Estávamos ansiosos por esse retorno. Será mais um ano de sucesso”.



Para o secretário municipal de turismo, Leonardo Anderson, os festivais do Polo Gastronômico são oportunidades que unem as famílias macaenses e os turistas para conhecer a cultura e a diversidade da gastronomia de Macaé, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico da cidade.

O Polo Gastronômico de Macaé é composto por 20 associados: Café Lugano, Delirium Burguer, Durval Gastronomia, Estação da Praia, Feito com Arte, Forneria Giorgio, Hopgarden, Ilhote Sul, Luigi Ristorante, Mirabolando Cakes, Mokaie, Picanha do Zé, Saad Comida Libanesa, São João Bar, Calebito, Gogo Wok e Machae Burguer.

