A estreia ocorreu no último dia 15, com casa cheia na Câmara Municipal de Vereadores do municípioDivulgação/Luan Santos

Macaé - Lançado neste mês de julho, “Quem descobriu Madalena?” busca contar a história do município, hoje com cerca de 13 mil habitantes. Além de ser o berço da saudosa Dercy Gonçalves, Santa Maria Madalena possui grandiosas curiosidades em sua história, muitas delas contadas nesta obra.



O curta-metragem, de Daniel Ignácio, já é sucesso na região. Segundo o autor, a obra é uma contrapartida pelo prêmio que ganhou em primeiro lugar pela Lei Aldir Blanc, que prevê auxílio financeiro ao setor cultural.



Além das histórias do município serrano, o curta também traz grandes curiosidades, marcadas em décadas. “A ideia do filme veio em face das histórias curiosas de Madalena, daí eu resolvi abordar de forma divertida e didática, como por exemplo, o fato das terras onde hoje estão a cidade terem sido trocadas por uma espingarda”, comentou Daniel Ignácio. O autor da obra conta ainda que o filme fala sobre o primeiro divórcio do Brasil, que ocorreu em Santa Maria Madalena no ano de 1916, décadas antes da Lei do divórcio, sancionada no ano de 1977.

O curta tem cerca de 38 minutos e contou com o apoio de 30 pessoas entre produção, elenco e pesquisas.



A estreia ocorreu no último dia 15, com casa cheia na Câmara Municipal de Vereadores do município. Logo depois, o filme também foi exibido em Triunfo, 2º distrito da cidade, onde reside o autor.