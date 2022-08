Macaé

Expo Macaé 2022: show de Eli Soares reúne fiéis na primeira noite

Eli Soares emocionou o público com sua forma de cantar louvores. Um dos destaques do show foi a música Veraneio, gravada com Thiaguinho

Publicado 28/07/2022 13:23 | Atualizado há 4 dias