O desafio de retomar o desenvolvimento econômico, que já tinha estagnado antes da pandemia, foi bem aceito e desenvolvido pela gestão municipal aliada às instituições públicas, privadas e entidades do terceiro setor em Macaé - Divulgação

O desafio de retomar o desenvolvimento econômico, que já tinha estagnado antes da pandemia, foi bem aceito e desenvolvido pela gestão municipal aliada às instituições públicas, privadas e entidades do terceiro setor em MacaéDivulgação

Publicado 25/07/2022 10:19 | Atualizado 25/07/2022 10:22

Macaé - Apesar de todos os prejuízos e efeitos colaterais deixados pela covid-19, Macaé celebra o fato de ter sido apontada pela UFRJ como a cidade que melhor enfrentou a pandemia no Estado do Rio. Mantendo-se com um dos menores índices de morte do Brasil.



O desafio de retomar o desenvolvimento econômico, que já tinha estagnado antes da pandemia, foi bem aceito e desenvolvido pela gestão municipal aliada às instituições públicas, privadas e entidades do terceiro setor.



Segundo o prefeito de Macaé, Welbeth Rezende, em 2021, foram gerados mais de 14 mil vagas de emprego e mais de 16 mil CNPJs foram abertos no município, fazendo de Macaé a cidade que mais gerou vagas de trabalho, proporcionalmente, em todo o Brasil.



Exemplo disto, é a fomentação ao Turismo de Lazer e Eventos, que aliado aos negócios vem atraindo turistas para as belas praias e região serrana do município. Quem confirma o start no Turismo de Lazer em Macaé são os números, segundo dados da ABIH-RJ e HotéisRIO, no feriado prolongado de Tiradentes (21 de abril), a cidade chegou a 92% de ocupação hoteleira, sendo um dos destinos mais procurados durante a data, no Estado.



Realidade que outrora, ficava apagada diante dos negócios Offshore. É importante destacar que Macaé foi considerada a ‘Capital Nacional do Petróleo’ (sedia a terceira maior feira de petróleo e gás do mundo – a Brasil Offshore) e hoje, recém batizada como ‘Capital da Energia’, pelo seu passo importante na consolidação de deter o maior polo de armazenagem, processamento e distribuição de gás natural do país, projeto da Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN) integrado ao Tepor – novo Porto do município.

Grandes atrações vão marcar a volta da festividade 'Expo Macaé'. O evento acontecerá no Parque de Exposições Latiff Mussi, do dia 27 a 31 de julho Divulgação

Expo Macaé 2022 - Seguindo as medidas e liberações sanitárias dos órgãos competentes, o município vai celebrar seus 209 anos com grandes atrações e animação total. A retomada da Expo Macaé virou o assunto mais comentado na cidade.



A festa acontece no Parque de Exposições Latiff Mussi, entre os dias 27 e 31 de julho. O evento será realizado pela iniciativa privada com o apoio da Prefeitura de Macaé e contará com atrações aclamadas pelo público.



A Expo será aberta com o show gospel de Eli Soares no dia 27; no dia 28 será a vez da dupla sertaneja Jorge e Mateus; dia 29 Ferrugem chega pagodeando e no dia 30, Chitãozinho e Xororó comemoram os seus 50 anos de carreira com um show muito especial, e pra fechar com chave de ouro, no dia 31 haverá uma atração infantil para alegrar a criançada.



A Expo Macaé é uma realização da Excess Produções e da FP áudio, sonorização e iluminação.