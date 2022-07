Projetos vão atuar em frentes diferentes e irão beneficiar a população como um todo - Divulgação

Publicado 22/07/2022 23:01

Macaé - O 1º Bikeatona, do projeto Pedala Macaé, uma iniciativa do Instituto Aromeiazero em parceria com a Ocyan, escolheu as quatro propostas que receberão apoio financeiro para serem desenvolvidas visando estimular o uso de bicicletas no município de Macaé (RJ), como um meio de transformação social. São elas: Bike Como Ferramenta Para Promoção Da Participação Social na Atenção Primária à Saúde de Macaé-RJ - Liga Acadêmica de Saúde Coletiva de Macaé (Lascom); Cicloturismo - Mulheres de Bike; Coleta Seletiva de Bike e Pedala Trapiche Serra de Macaé RJ - Bike Carolina.



“Escolhemos iniciativas que vão estimular o uso da bicicleta na cidade, como ferramenta que possibilite a geração de renda além de promoção da saúde e da educação ambiental. Ou seja, esses projetos vão atuar em frentes diferentes e irão beneficiar a população como um todo. Estamos muito empolgados para o início”, destaca Jocelina Valle, coordenadora de Responsabilidade Socioambiental.



As propostas foram apresentadas no último dia 14 de julho e um júri composto por representantes do Poder Público, da Ocyan e do Aromeiazero escolheram as quatro propostas que vão receber R$4.000,00 cada uma, de incentivo para serem desenvolvidas.



“A partir de agora, os projetos serão acompanhados de perto e terão até o final de setembro para colocar as ações em prática. Consideramos o Pedala Macaé, como um todo, um grande presente e ser um legado para o município que vem se preparando para se tornar uma cidade amiga da bicicleta. E esta é apenas mais uma contribuição da Ocyan para que se alcance esse objetivo”, finaliza Jocelina.



Inicialmente, as oito iniciativas pré-selecionadas para o Bikeatona já haviam recebido apoio financeiro e mentoria do ARO, Instituto Amani e Casulo Consultoria de Impacto, no qual foram abordadas as temáticas ligadas à bicicleta e seu impacto social, modelos de sustentabilidade financeira e gestão, além de inovação social.

Conheça os coletivos selecionados na primeira etapa da maratona:



Bike Como Ferramenta Para Promoção Da Participação Social na Atenção Primária à Saúde de Macaé-Rj - Liga Acadêmica de Saúde Coletiva de Macaé (Lascom): A inicitiva vai ampliar o uso da bicicleta na promoção da saúde e, também, como ferramenta para otimizar o atendimento à população.



Cicloturismo - Mulheres de Bike: O projeto vai implementar roteiros de bicicleta nos pontos turísticos de Macaé, além de sensibilizar o usuário sobre a Educação Ambiental.



Coleta Seletiva de Bike: O empreendimento vai incluir catadores de recicláveis locais no programa de coleta seletiva do Eco Ponto Onda Verde, utilizando a bicicleta de forma coletiva e comunitária.



Pedala Trapiche Serra de Macaé RJ - Bike Carolina: O projeto vai ajudar jovens entre 11 e 16 anos a andar de bicicleta incentivando a comunidade a utilizá-la como meio de transporte, além de construir propostas de reflorestamento e promover ecoturismo na região serrana de Macaé.