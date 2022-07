Aos 48, próximo do fim do jogo, o árbitro marcou pênalti para o Maricá. O goleiro Milton Raphael pulou para o seu canto direito, defendeu e garantiu os três pontos para o Macaé Esporte - Divulgação/Raphael Bózeo

Aos 48, próximo do fim do jogo, o árbitro marcou pênalti para o Maricá. O goleiro Milton Raphael pulou para o seu canto direito, defendeu e garantiu os três pontos para o Macaé EsporteDivulgação/Raphael Bózeo

Publicado 18/07/2022 13:41 | Atualizado 18/07/2022 13:42

Macaé - No dia que completou 32 anos de história, o Macaé Esporte conquistou uma vitória heróica sobre o Maricá por 2 a 1, em Cardoso Moreira, com direito a pênalti defendido pelo goleiro Milton Raphael nos instantes finais da partida. O resultado deste domingo (17) deixa o Alvianil Praiano com chances de classificação para a semifinal da Taça Corcovado. Os gols foram marcados por Luan e Almir, ambos no segundo tempo.



"Fico muito feliz por a gente conseguir dar esse presente para a torcida do Macaé no dia do aniversário. Conseguimos a vitória e vamos lutar até o último momento", destacou o Camisa 1 do Macaé, Milton Raphael.



Após um primeiro tempo bem disputado, o Macaé abriu o placar logo no início da etapa final com Luan, que empurrou para as redes após bom passe de Lukinha. O Maricá empatou na sequência, com Samuel. Porém, as grandes emoções ficaram para o fim da partida.

O lateral-direito Almir, em cobrança de pênalti, marcou o segundo gol macaense e colocou o Leão em vantagem Divulgação/Raphael Bózeo



O lateral-direito Almir, em cobrança de pênalti, marcou o segundo gol macaense e colocou o Leão em vantagem. Porém, aos 48, próximo do fim do jogo, o árbitro marcou pênalti para o Maricá. O goleiro Milton Raphael pulou para o seu canto direito, defendeu e garantiu os três pontos para o Macaé Esporte no dia do aniversário do clube. Um ótimo presente!



"Enquanto houver chances de classificação, nós vamos tentar. Vamos buscar fazer a nossa parte e o que vier, nós vamos receber", destacou Almir.



Em 5º lugar com 4 pontos, o Macaé tem uma tarefa difícil para se classificar. O Alvianil precisa de tropeços de três dos quatro times que brigam pelas duas vagas na semifinal, para avançar. América, Olaria, Cabofriense e Americano estão entre os quatro primeiros do Grupo A.



Classificação O lateral-direito Almir, em cobrança de pênalti, marcou o segundo gol macaense e colocou o Leão em vantagem. Porém, aos 48, próximo do fim do jogo, o árbitro marcou pênalti para o Maricá. O goleiro Milton Raphael pulou para o seu canto direito, defendeu e garantiu os três pontos para o Macaé Esporte no dia do aniversário do clube. Um ótimo presente!"Enquanto houver chances de classificação, nós vamos tentar. Vamos buscar fazer a nossa parte e o que vier, nós vamos receber", destacou Almir.Em 5º lugar com 4 pontos, o Macaé tem uma tarefa difícil para se classificar. O Alvianil precisa de tropeços de três dos quatro times que brigam pelas duas vagas na semifinal, para avançar. América, Olaria, Cabofriense e Americano estão entre os quatro primeiros do Grupo A.

Grupo A

1º América - 7 pontos | 5 jogos | 2 vitórias | 0 Saldo de Gols

2º Olaria - 7 pontos | 5 jogos | 2 vitórias | 0 Saldo de Gols

3º Cabofriense - 6 pontos | 4 jogos | 1 vitórias | 1 Saldo de Gols

4º Americano - 5 pontos | 5 jogos | 1 vitórias | 0 Saldo de Gols

5º Macaé - 4 pontos | 5 jogos | 1 vitórias | -3 Saldo de Gols

6º Angra - 1 pontos | 5 jogos | 0 vitórias | -13 Saldo de Gols



Grupo B

1º Sampaio Corrêa - 12 pontos | 5 jogos | 4 vitórias | 6 Saldo de Gols

2º Volta Redonda - 9 pontos | 4 jogos | 3 vitórias | 9 Saldo de Gols

3º Maricá - 8 pontos | 5 jogos | 2 vitórias | 1 Saldo de Gols

4º Gonçalense/Petrópolis - 8 pontos | 5 jogos | 2 vitórias | 1 Saldo de Gols

5º Friburguense - 7 pontos | 5 jogos | 2 vitórias | -1 Saldo de Gols

6º Artsul - 4 pontos | 5 jogos | 0 vitórias | -1 Saldo de Gols



5ª rodada

Cabofriense x Volta Redonda - 21/7, às 14h45 (jogo que falta para fechar a rodada)



6ª rodada (última rodada) - 27/7, às 14h45

Sampaio Corrêa x Macaé

Volta Redonda x América

Friburguense x Cabofriense

Gonçalense/Petrópolis x Angra

Maricá x Americano

Artsul x Olaria