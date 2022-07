No total, mais de 107 mil pessoas que pertencem ao público alvo da campanha nacional de imunização contra a Covid-19 já receberam a dose de reforço no município em Macaé - Divulgação/Bruno Campos

No total, mais de 107 mil pessoas que pertencem ao público alvo da campanha nacional de imunização contra a Covid-19 já receberam a dose de reforço no município em MacaéDivulgação/Bruno Campos

Publicado 14/07/2022 14:07 | Atualizado 14/07/2022 14:09

Macaé - Ao priorizar a vacinação como a principal estratégia de enfrentamento ao atual cenário de pandemia, Macaé já alcançou 50% da população vacinada com a dose de reforço contra a Covid-19. As doses seguem disponíveis em 36 polos espalhados pelo município.

No total, mais de 107 mil pessoas que pertencem ao público alvo da campanha nacional de imunização contra a Covid-19 já receberam a dose de reforço no município, disponível para a população geral a partir dos 18 anos que já completou dois meses de aplicação da 2ª dose. Esse total inclui também as pessoas a partir de 40 anos que já receberam a 2ª dose de reforço, após completar dois meses de aplicação da 1ª dose de reforço.

Macaé já alcançou também 89% da população a partir de cinco anos de idade vacinada com a 1ª dose e 79% vacinada com as duas doses.