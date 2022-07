Para a próxima etapa, Dia do Pitch, será uma troca e inspiração, onde os grupos apresentarão de forma breve seus projetos e ideias. A seleção será aberta ao público e acontecerá no dia 14 de julho, a partir das 19h, no Salão de Eventos da Casa do Empreendedor. Rua da Igualdade, 154 - Centro - Macaé - Divulgação

Publicado 08/07/2022 13:27 | Atualizado 08/07/2022 13:28

Macaé - Na linha de promover e fomentar o uso da bicicleta em Macaé (RJ), o Instituto Aromeiazero, com o apoio da Ocyan, realiza Pitch Day da 1ª Bikeatona na região, uma maratona de inovação social, no próximo dia 14 de julho. Ao todo foram selecionadas oito propostas e quatro das iniciativas serão selecionadas por um júri composto por representantes do Poder Público, da Ocyan e do Aromeiazero e receberão apoio financeiro de R$4.000,00 para serem desenvolvidas.



O processo inicial contou com uma bolsa no valor de R$375,00 para cada projeto, mentoria ao longo de uma semana realizada pelo ARO, Instituto Amani e Casulo Consultoria de Impacto, no qual foram abordadas as temáticas da Bicicleta e Impacto Social, Modelos de sustentabilidade Financeira e Gestão e Inovação Social.



Para essa 1ª Bikeatona foram escolhidas ideias, projetos, negócios, produtos, tecnologias, intervenções, entre outros formatos, online ou presencial, que utilizem e/ou estimulem o uso da bicicleta para promover a mobilidade segura, a reativação dos espaços públicos e o desenvolvimento social, comunitário, ambiental e econômico em Macaé.



Para a próxima etapa, Dia do Pitch, será uma troca e inspiração, onde os grupos apresentarão de forma breve seus projetos e ideias. A seleção será aberta ao público e acontecerá no dia 14 de julho, a partir das 19h, no Salão de Eventos da Casa do Empreendedor. Rua da Igualdade, 154 - Centro - Macaé.

Conheça os coletivos selecionados na primeira etapa da maratona:



A Bike Como Ferramenta Para Promoção Da Participação Social na Atenção Primária à Saúde de Macaé-Rj - Liga Acadêmica de Saúde Coletiva de Macaé (Lascom)



A proposta busca mpliar o uso da bicicleta na promoção da saúde e, também, como ferramenta para otimizar o atendimento à população.



Bike Som na Favela



A iniciativa busca promover festas itinerantes com a bike som, em bairros periféricos, realizando rodas culturais de Hip Hop, Capoeira e slam de poesia. Além de muita música, temas de negritude e LGBTQIA+ serão apresentados e discutidos durante os eventos.



Cicloturismo - Mulheres de Bike



Projeto pretende implementar roteiros de bicicleta nos pontos turísticos da cidade: centro histórico e orla da praia dos cavaleiros com finalização no por do sol na Lagoa de Imboassica. A proposta também visa criar um grupo de pedal de mulheres com intuito de ajudar na formulação de idéias que possibilitem a melhoria da vida em comunidade. Sempre sensibilizando o usuário sobre a Educação Ambiental e resgatando a história da cidade.



Coleta Seletiva de Bike



Com a proposta de incluir catadores de recicláveis locais no programa de coleta seletiva do Eco Ponto Onda Verde, utilizando a bicicleta de forma coletiva e comunitária, a ideia é melhorar a condição de trabalho, gerar renda e ampliar a coleta de recicláveis na cidade.



Reforma sobre rodas - Horta Comunitária do Barreto



O coletivo busca reformar a Horta Comunitária do Barreto através de mutirões e eventos que convocam a comunidade para a integração. A bicicleta será parte do ciclo sustentável de distribuição de alimentos orgânicos para a comunidade.



Maromba Triciclo - Coletivo Aroma das Estrelas



Proposta de educação ambiental e de confecção de sabão ecológico com mulheres periféricas do município, promovendo a geração de renda para as pessoas envolvidas. Com a bike Triciclo será realizada a coleta de óleo de cozinha, bem como a comercialização do sabão, além do meio de transporte empoderar as mulheres bem como suas atividades profissionais.



Pedala Trapiche Serra de Macaé Rj - Bike Carolina



O projeto visa ajudar jovens entre 11 e 16 anos a andar de bicicleta incentivando a comunidade a utilizá-la como meio de transporte, além de construir propostas de reflorestamento e promover ecoturismo, região serrana de Macaé .



Projeto de Inclusão Social Através do Esporte Macaé Pró Bike - Escola de Bicicross Macaé Pró Bike



Projeto de Inclusão Social através do esporte Macaé Pró Bike, proposta de ocupação da Pista de BMX do Parque Aeroporto visa divulgar a modalidade esportiva para escolas e interessados em geral, promovendo a vivência com as bicicletas e colaborando para o bem-estar e saúde.