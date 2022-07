A programação mescla artistas locais e grandes nomes do cenário nacional no evento. No Festival em Rio das Ostras, estão confirmados Lenine e Melim. Já em Macaé, na unidade do Sana, tem Leoni e Adriana Calcanhoto - Divulgação

A programação mescla artistas locais e grandes nomes do cenário nacional no evento. No Festival em Rio das Ostras, estão confirmados Lenine e Melim. Já em Macaé, na unidade do Sana, tem Leoni e Adriana CalcanhotoDivulgação

Publicado 08/07/2022 12:39

Macaé e Rio das Ostras - A partir do 15 deste mês, Macaé e Rio das Ostras recebem a 20ª edição do Festival SESC de Inverno, um dos maiores eventos multilinguagem do Brasil. Nesta edição, que além das duas cidades, também chega a outros 12 municípios, haverá atrações como literatura, cinema, música, teatro, dança, circo e artes visuais.



A programação mescla artistas locais e grandes nomes do cenário nacional no evento. No Festival em Rio das Ostras, estão confirmados Lenine e Melim. Já em Macaé, na unidade do Sana, tem Leoni e Adriana Calcanhoto.



Os ingressos serão disponibilizados para venda (R$5 e R$10) ou para retirada gratuita em todas as bilheterias das unidades Sesc, a partir das 9h do dia 8 de julho, sexta-feira. A exceção é o Sesc Grussaí, que realiza essa operação a partir do dia 15/7.

As informações gerais sobre os valores para cada perfil de público e os endereços dos locais de retirada podem ser consultados em www.festivalsescdeinverno.com.br. A venda é limitada a quatro ingressos por CPF para cada atração, não podendo ser aceitos documentos de terceiros, para a compra.



Já com relação à programação gratuita, a retirada deve ser feita na bilheteria da unidade onde for acontecer a atração artística, uma hora antes de seu início. A entrada é sujeita à disponibilidade.

Para as atividades externas, não haverá retirada de ingressos, mas estarão sujeitos à lotação. Quem puder e quiser contribuir com a doação de alimentos não perecíveis, o Mesa Brasil Sesc RJ estará no Festival, recebendo as doações.



Confirma a programação completa:



MACAÉ - SANA

DIA 15

- Circo no ato - 15h

- Oficina Xilomóvel - 15h às 18h

- Contação de Histórias: O varal de Cordéis - 16h

- Adriana Calcanhoto - 20h



DIA 16

- Oficina Xilomóvel - 15h às 18h

- Leoni - 19h



RIO DAS OSTRAS - PRAÇA SÃO PEDRO



DIA 23

- Circo: Tal pai, tal filho - 15h

- Oficina Xilomóvel - 15h às 18h

- Contação de Histórias: Contos da mãe África - 16h

- Melim - 20h



DIA 24

- Circo: Novas Cenas - 15h

- Teatro: Cadê o Zenóbio? - 18h

- Lenine - 19h