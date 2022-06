Macaé possui Aeroporto com conexões para as maiores cidades do mundo, Porto Marítimo e acessos pela Br-101, Rj-106 (Amaral Peixoto) e Rj-168 (Rodovia Do Petróleo), o que facilita o acesso à cidade - Divulgação

Publicado 27/06/2022 12:29 | Atualizado 27/06/2022 12:31

Macaé - A cidade de Macaé, localizada no Norte Fluminense do Estado do Rio, é conhecida pela sua rica natureza aliada aos negócios, unindo belas praias, ilhas paradisíacas, cachoeiras e um rico patrimônio cultural conservado. Além disso, outro ponto importante do município é a boa gastronomia, que atrai cada vez mais turistas de todo o país. Considerado conceito A no Mapa do Turismo Brasileiro pela terceira vez consecutiva, em 2022, o município se destaca no interior pela sua infraestrutura avançada.



Macaé possui o maior parque hoteleiro do interior do estado, atualmente, com 4.200 unidades habitacionais e 10 mil leitos e também possui o maior centro de convenções do interior do estado, que sedia a feira internacional Brasil Offshore, evento de grande tradição e credibilidade realizado há mais de 20 anos, sendo o principal evento de OPEX da indústria de Petróleo e Gás.



O município possui Aeroporto com conexões para as maiores cidades do mundo, Porto Marítimo e acessos pela Br-101, Rj-106 (Amaral Peixoto) e Rj-168 (Rodovia Do Petróleo), o que facilita o acesso à cidade.

O hino de Macaé traduz muito bem o litoral de 23 km de extensão, formado por diversas praias com inúmeras atividades a serem exploradas. A orla abriga os principais bares e restaurantes.

Assim como as praias, Macaé também é cercada por ilhas. No município, a oito quilômetros da costa, o Arquipélago de Santana atrai e recebe, cada vez mais, visitantes apaixonados pela natureza, pelo mar e pela fauna local.



Um dos pontos turísticos mais bonitos de Macaé é a Lagoa de Imboassica. Lugar perfeito para fazer um picnic, alugar bicicleta ou quadrículo, andar de pedalinho e se apaixonar pelo pôr do sol incrível.

Formada pelos distritos de Cachoeiros de Macaé, Córrego do Ouro, Trapiche, Glicério, Frade e Sana, as serras macaenses oferecem opções para quem busca contato com a natureza, prática de ecoturismo e aventuras. Rios, quedas d’água, cachoeiras, e mirantes de tirar o fôlego, além de clima ameno e vegetação exuberante no meio da Mata Atlântica preservada. A região também abriga hotéis e pousadas para todos os gostos: dos mais intimistas aos grandes e sofisticados resorts.



Segundo a presidente do Macaé Convention, Isabel Tuñas, não faltam motivos para visitar e se apaixonar por Macaé. "Somos um povo acolhedor e receptivo, sempre abraçamos com alegria nossos visitantes", disse.