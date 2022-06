Novo posicionamento de marca traz em sua identidade visual a representatividade da cidade no setor de óleo, gás e energia - Rui Porto Filho

Publicado 27/06/2022 11:57

Macaé - Na tarde da última quinta-feira (23), a diretoria da Zurich Airport Brasil esteve em Macaé para apresentar a nova marca do aeroporto, fruto de pesquisas e análises da paisagem da cidade e da força local. O evento também marcou a realização do Offshore Day, um momento de imersão no negócio com os principais players do setor.

O novo posicionamento de marca traz em sua identidade visual a representatividade da cidade e, em uma das linhas que compõem a logo, o caminho do aeroporto até uma plataforma de petróleo, simbolizando a força do offshore na composição da atividade mais importante de Macaé: o setor de óleo, gás e energia.

De origem Suíça, a administradora fez questão de valorizar a cidade, fortalecendo sua missão de desenvolver negócios e os locais onde atua. O processo de criação buscou uma unidade conceitual na identidade de todos os aeroportos da empresa – Florianópolis, Macaé e Vitória.

Ricardo Gesse, CEO da Zurich Airport Brasil, apresentou os resultados positivos do aeroporto nesse período inicial de concessão, como o recorde de movimentação offshore desde o início da administração, com um total de 2.682 voos em maio, o que representa um aumento de 77% em relação a janeiro de 2020. E a projeção para este ano é chegar a 3 mil operações por mês. Gesse também demonstrou que o Aeroporto de Macaé conquistou, neste ano, o posto de principal operador da Bacia de Campos, sendo responsável por cerca de 36% dos movimentos da região.

“O futuro é promissor. Temos uma infraestrutura diferenciada e adequada para as operadoras e estamos comprometidos com o desenvolvimento do aeroporto. Com a nova marca, queremos estar cada vez mais conectados com a cidade e nos consolidar como o polo offshore do Brasil”, afirmou.

Offshore Day

Na ocasião, a administradora aeroportuária também propiciou um aprofundamento do conhecimento sobre o offshore aos participantes. O Offshore Day contou com palestra de Francilmar Fernandes, diretor de Operações da Prio (PetroRio), e painel de discussões, com representantes da Firjan, Prio, Convention Bureau, Tepor, ACIM e Prefeitura.

Por parte da Zurich Airport Brasil, além do CEO Ricardo Gesse, esteve presente o Diretor de Operações, Fabio Marques. A Prefeitura de Macaé foi representada pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Viana.