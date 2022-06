A nova 'Ponte da Barra' será construída no mesmo sentido da já existente, para não afetar o tráfego de barcos na região - Divulgação

Publicado 17/06/2022 08:38 | Atualizado 17/06/2022 08:39

Macaé - O governador Cláudio Castro, o secretário de Estado de Infraestrutura e Obras (Seinfra), Rogério Brandi, e o presidente da Comissão de Obras da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Max Lemos, assinaram nesta quarta-feira (15/06) a ordem de início para a duplicação da ponte Engenheiro Ivan Mundin (Ponte da Barra), e para a revitalização da Avenida Rui Barbosa, em Macaé. Com investimento total de R$43,9 milhões, as obras representam um passo importante para o desenvolvimento da cidade.



Para Cláudio Castro, o reequilíbrio financeiro do estado foi essencial para a retomada de investimentos em todos os municípios fluminenses. E obras de mobilidade, ressaltou, sempre contribuem para o desenvolvimento econômico e a melhoria do fluxo de moradores no município.



"Essas são obras que eram aguardadas há muitos anos pela população de Macaé, que agora saem do papel. Ver o Rio de Janeiro voltar a ter capacidade de investimento, após 21 meses de governo, é uma grande alegria. Nada disso aconteceria, não fosse a parceria entre todas as esferas de governo e o parlamento fluminense", ressaltou Castro.



“Essas intervenções irão proporcionar a melhoria no bem-estar da população, tornando o espaço que faz parte da vida do macaense um local ainda mais agradável, seguro e adequado à circulação dos transeuntes, além de estimular a economia local com a valorização do comércio de rua, que foi impactado pelo período de pandemia da COVID-19. São duas grandes conquistas que foram iniciadas em nossa gestão à frente da Seinfra”, destacou o Presidente da Comissão de Obras da Assembleia Legislativa do Rio, Deputado Max Lemos.



As obras incluem terraplanagem, estabilização de encostas e sete vãos apoiados sobre pilares e fundação em estacas raiz. A nova ponte será construída no mesmo sentido da já existente, para não afetar o tráfego de barcos na região. A base da via será com piso intertravado, recebendo cobertura asfáltica e sinalização viária.



"Nossa previsão para a conclusão dessas obras é de 10 meses, mas tentaremos antecipar as ações para atender a uma ansiedade da população de Macaé. Tenham a certeza de que será uma obra de altíssima qualidade" afirmou Brandi.



Já a requalificação da Avenida Rui Barbosa, no Centro, entre as ruas Silva Jardim e São João, visa revitalizar todo o conceito de ‘Calçadão’ daquela que é uma das principais vias da área central da cidade de Macaé, criando áreas de livre apreciação das lojas e circulação dos espaços, com pequenas áreas de permanência cobertas.



O prefeito Welberth Rezende agradeceu a parceria com o Estado, lembrando que a nova ponte será essencial para a cidade. Ele lembrou “que há 20 anos a Ivan Mundin passa por pequenas reformas pela Prefeitura e, enfim, receberá a atenção devida”. Em relação à requalificação da Avenida Rui Barbosa, o prefeito disse que “será de extrema importância para a retomada do desenvolvimento econômico local”.



O início das obras foi comemorado pelos moradores de Macaé. O pescador Nelson Lima Ribeiro, de 71 anos, utiliza a Ponte da Barra todos os dias e ressalta as melhorias que irão ocorrer com a duplicação do acesso.

‘Essa ponte foi construída há muitos anos e a estrutura não está suportando mais tantos veículos. No horário do almoço e no fim da tarde, que são os horários de pico, o engarrafamento chega a uma hora. Essa obra vai desafogar o trânsito da cidade e com isso vai trazer melhorias também para a nossa atividade’.



Além das obras iniciadas nesta quarta-feira, a Seinfra publicou nesta quarta-feira a licitação para as obras de drenagem e pavimentação no bairro Malvinas e já há projetos em andamento para a Ilha Leocádia, construção de dois restaurantes do povo e um colégio estadual em Lagomar, entre outros.