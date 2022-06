40 pessoas em situação de rua, referenciadas pelo Centro Pop, serão acolhidas no Hotel de Deus - Divulgação/Rui Porto Filho

Publicado 17/06/2022 08:33

Macaé - O frio já chegou. As massas de ar polar constantes, fazem com que a temperatura caia e se acentue nas madrugadas. Assim, como já havia anunciado, a Prefeitura de Macaé, por meio da secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Acessibilidade irá antecipar a abertura do Abrigo de Inverno para acolher a população em situação de rua.



A ação do Governo acontece em parceria da Guarda Municipal e do Grupo de Apoio Operacional (GAOp). A partir do próximo dia 20 (segunda-feira), véspera do início oficial do inverno, 40 pessoas em situação de rua, referenciadas pelo Centro Pop, serão acolhidas no Hotel de Deus, localizado na Linha Azul, durante os 90 dias do inverno. Também será realizada a primeira entrega dos agasalhos arrecadados durante a campanha promovida pelo Programa Municipal de Saúde e Bem-Estar Social (Pró-Bem)

“Contamos com a solidariedade da população e de empresas que se mobilizaram em prol da Campanha do Agasalho. Estamos felizes com cada doação que chegará às mãos de quem precisa, a partir dessa primeira entrega”, destacou a primeira-dama, Quelen Rezende, coordenadora do Pró-Bem.



De acordo com o secretário, Fabrício Afonso, todas as noites, as pessoas abrigadas serão recepcionadas por uma equipe multidisciplinar, formada por profissionais como assistentes sociais e psicólogos. “O atendimento será feito diariamente, a partir das 18h. No local, elas receberão o jantar e, em seguida, vão para seus quartos para pernoitar. Às 7h da manhã, tomam café e posteriormente são liberados”, explicou.



O Abrigo de Inverno funcionará de domingo a domingo, incluindo feriados, para atender pessoas em situação de rua que desejem fazer uso do espaço.