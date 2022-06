s podem colaborar com essa campanha que visa contribuir com as pessoas em situação de rua - Divulgação

Macaé - A Campanha do Agasalho, promovida pela primeira-dama, Quelen Rezende, através do Programa Municipal de Saúde e Bem-Estar Social (Pró-Bem), prossegue, esta semana, em diversos pontos fixos. Estão sendo recebidos itens como cobertores, roupas e calçados que serão destinados a pessoas em situação de rua.

As doações podem ser feitas, das 9h às 17h, na tenda montada na Praça Washington Luiz, no Centro da cidade; no Shopping Plaza Macaé, Granja dos Cavaleiros; Centro Administrativo Luiz Osório (Cealo), Centro; e no Hotel de Deus, Virgem Santa, próximo à Linha Azul. Na região serrana, as doações estão sendo recebidas nas associações de moradores de Glicério e Córrego do Ouro.

“Todos podem colaborar com essa campanha que visa contribuir com as pessoas em situação de rua. Estamos com diversos pontos fixos, pois a proposta é facilitar as doações”, afirma a primeira-dama, Quelen Rezende.

Parceria – Em parceria com a Prefeitura de Macaé, a Unopar, por meio de alunos e professores do curso de Nutrição, está oferecendo avaliação nutricional para as pessoas que fizeram sua doação, sempre das 9h às 17h.