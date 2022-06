Para facilitar o acesso dos doadores, o Serviço de Hemoterapia possui agendamento eletrônico, por meio do site oficial da Prefeitura de Macaé, na aba "Doe Sangue" - Divulgação/Moisés Bruno

Publicado 07/06/2022 14:47

Macaé - O Serviço Municipal de Hemoterapia de Macaé está convocando os doadores devido ao estoque baixo de sangue tipo O negativo e O positivo. A direção da unidade lembra da importância da colaboração dos doadores, já que o órgão é responsável por abastecer todas as unidades hospitalares do município, além das cidades vizinhas como Quissamã e Conceição de Macabu.

Para facilitar o acesso dos doadores, o Serviço de Hemoterapia possui agendamento eletrônico, por meio do site oficial da prefeitura, na aba "Doe Sangue". O doador irá preencher seus dados nos campos e marcar o dia e horário da sua doação.

A equipe da unidade lembra que pode ser doador toda pessoa em boas condições de saúde, estar alimentado, mas é preciso evitar alimentos gordurosos. Cada doação pode salvar quatro vidas.

Para manter os estoques dentro do limite satisfatório, é importante que a sociedade compareça com regularidade, pois faz com que as pessoas que necessitam de transfusões regulares ou de emergência sejam salvas.

Para doar

Para fazer sua doação basta estar bem de saúde; ter entre 16 e 60 anos; sendo que os menores de 18 devem levar autorização dos pais ou responsáveis por escrito; apresentar documento de identidade; pesar mais de 50 quilos; estar alimentado, evitar ingerir alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação; não estar grávida e nem amamentando.

O Serviço Municipal de Hemoterapia funciona na Rua Dr. Bueno, 40, Centro, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h. O telefone para contato é (22) 2796-1756.