Foram convocados beneficiários para comparecerem para formalização de dossiê eletrônico junto ao Agente Financeiro - Divulgação

Publicado 03/06/2022 11:00

Macaé - A Secretaria Adjunta de Habitação e o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social realizaram três publicações oficiais nesta quarta-feira (1º) e terça-feira (31 de maio) referentes ao Programa Minha Casa Minha Vida. O primeiro convoca beneficiários para cumprimento de diligências; o segundo convoca para assinatura de contratos e o terceiro convoca para encaminhamento de assinatura de contratos. As listas estão disponíveis para consulta no portal da Prefeitura de Macaé

Foram convocados beneficiários para comparecerem para formalização de dossiê eletrônico junto ao Agente Financeiro – no caso, o Banco do Brasil, agência 0051, na Avenida Rui Barbosa nº 904, Centro de Macaé, no prazo máximo de 15 dias a contar da data da publicação (31 de maio), portando original e cópia dos seguintes documentos, do titular e do cônjuge (se for o caso): CPF, identidade, comprovante de residência, comprovante de renda (se houver), número de telefone para contato, certidão de nascimento (ou casamento).

Caso o beneficiário seja casado ou possua união estável, os documentos particulares deverão ser de ambos e os dois precisam comparecer à agência bancária.

DILIGÊNCIAS - A secretaria e o fundo também convocam beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida para cumprimento de diligências na documentação a ser realizada na Secretaria Municipal Adjunta de Habitação, situada à Avenida Lacerda Agostinho, 477 - Virgem Santa - Hotel de Deus - Linha Azul, entre os dias 6 e 15 de junho, portando toda documentação original, sob pena de desclassificação do processo.

ENCAMINHAMENTO - Já a convocação de beneficiários do Empreendimento Residencial Bosque Azul é para encaminhamento de assinatura de contratos junto ao Banco do Brasil, em decorrência de nova relação apresentada pela instituição financeira. Os convocados deverão se apresentar na Secretaria Adjunta de Habitação, localizada na Avenida Lacerda Sobrinho, nº 477 (Hotel de Deus) – Linha Azul, Virgem Santa Macaé, no prazo máximo de 15 dias a contar da publicação (1º de junho), no horário das 9 às 16 horas, sob pena de desclassificação do processo.

Estes devem portar os seguintes documentos para maiores de 18 anos: identidade (original e xerox autenticada); CPF (original e xerox autenticada); certidão de nascimento ou casamento (original e xerox autenticada) e comprovante de residência (original e xerox autenticada).