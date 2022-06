O Dia D é a segunda etapa da vacinação. Estima-se que este ano cerca 30 mil animais sejam imunizados - Divulgação

Macaé - Muitos não sabem, mas o vírus da raiva é fatal e mata muitos cachorros não vacinados. Além de matar, a doença é contagiosa e infecta outros mamíferos como gatos, morcegos, gambás e seres humanos, através de mordidas e arranhões de cães contaminados. Em Macaé, a Coordenação Especial de Vigilância Ambiental em Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, intensifica a imunização dos bichanos promovendo o Dia D Municipal de Vacinação Antirrábica, agendado para o próximo sábado (4), em diversos bairros e distritos.



Os pontos de vacinação são: Centro (Praça Washington Luiz), Aroeira (Rua Arlindo Mourão), Visconde de Araújo (Praça da Igreja Santo Antônio), Novo Cavaleiros (Praça 29 de Julho), Barra de Macaé (Praça Beira Rio), Parque Aeroporto (Praça Principal), Lagomar (próximo a UPA) e na praça do distrito do Frade. A vacina é aplicada em dose única, devendo o filhote tomar a partir das doze semanas de vida, mas o reforço dela é anual. Intensificando os cuidados para controlar a doença, no Dia D, os agentes de combate a endemias se dividirão em grupos em ações simultâneas para receber e imunizar cães e gatos.



A raiva é uma zoonose grave que ataca o sistema nervoso central da pessoa, uma doença fatal tanto para os animais quanto para os seres humanos. Trata-se de uma doença provocada pelo Lyssavirus, que causa encefalite muito grave, podendo levar a pessoa ou o animal infectados à morte e, por isso, requer vigilância constante. Devido a esse fator, a antirrábica é uma vacina obrigatória. O Dia D é a segunda etapa da vacinação. Estima-se que este ano cerca 30 mil animais sejam imunizados.