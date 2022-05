O evento contou com a participação de cerca de 900 pessoas, unindo a prática esportiva e a conscientização para a redução dos índices de acidentes - Divulgação

Publicado 31/05/2022 12:17

Macaé - No mês dedicado a ações de educação para o trânsito, a Prefeitura de Macaé vem intensificando o trabalho educativo. Palestras, simulados, blitzen educativas estão entre as atividades que buscam despertar a conscientização para o papel que cada integrante do trânsito tem. No último fim de semana, a programação teve como culminância a Corrida e Caminhada Maio Amarelo - Juntos Salvamos Vidas.



O evento contou com a participação de cerca de 900 pessoas, unindo a prática esportiva e a conscientização para a redução dos índices de acidentes. Os corredores movimentaram a orla das Praias Campista e Cavaleiros, além da Avenida Nossa S. Da Glória, durante o percurso de cinco quilômetros.



A programação Maio Amarelo teve como culminância a Corrida e Caminhada Maio Amarelo - Juntos Salvamos Vidas Divulgação/Maurício Porão

Ao longo de todo o mês, a campanha teve ações na rua direcionadas à população com abordagens aos condutores durante a Blitz Educativa realizada em diferentes pontos no perímetro urbano e na região serrana de Macaé.



As crianças também foram incluídas e o Circuito Escolinha de Trânsito foi realizado dentro de escolas municipais e também no espaço montado na Cidade Universitária Divulgação



Um dos pontos altos da campanha foi a realização do Simulado que teve como objetivo alertar as pessoas quanto às consequências dos acidentes de trânsito e a complexidade e os recursos empregados para atender às possíveis vítimas. A abordagem simulou uma colisão de veículos. Em um dos carros, duas jovens estavam sem cinto de segurança, ocasionando um óbito e ferimentos graves na outra vítima que ficou presa nas ferragens. A atividade no estacionamento da Cidade Universitária, próximo ao Circuito Escola de Trânsito e envolveu além de agentes de trânsito da Mobilidade Urbana, o 9º Grupamento de Bombeiro Militar (9º GBM), as Secretarias de Educação, Saúde/Serviço de Resgate e Remoção (192), Patrimônio, Cultura e alunos do curso de Enfermagem da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ/Macaé).



"Todos que estão no trânsito devem entender o tamanho da sua responsabilidade seja enquanto pedestre, motorista, motociclista, ciclista, condutor ou passageiro. Somente assim, conseguiremos reduzir os acidentes e criar um ambiente menos violento", destaca o coordenador de Educação para o Trânsito, Leandro Aracati.



"O governo municipal tem atuado, mas sem o entendimento das pessoas, infelizmente continuaremos vendo cenas como essas de hoje se repetirem. É preciso uma mudança comportamental na nossa sociedade para que essa realidade possa ser transformada", enfatiza o secretário de Mobilidade Urbana, Jayme Muniz.



As ações realizadas ao longo deste mês serão tema do grande expediente na Câmara Municipal, durante sessão ordinária nesta terça-feira (31).

