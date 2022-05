Feira traz a proposta de aproximar os artesãos de todo o mundo ao público, possibilitando uma significativa redução nos preços dos produtos - Divulgações

Feira traz a proposta de aproximar os artesãos de todo o mundo ao público, possibilitando uma significativa redução nos preços dos produtosDivulgações

Publicado 20/05/2022 20:20 | Atualizado 20/05/2022 20:20

Macaé - Os clientes do Shopping Plaza Macaé se encantam ao se depararem com a Feira Países e Artes, instalada nos corredores daquele centro de compras. O novo empreendimento está repleto de novidades de belezas e delícias típicas vindas de vários países e diversos estados brasileiros.

De acordo com as informações do organizador da feira, empresário José Acácio Lucena, a feira traz a proposta de aproximar os artesãos de todo o mundo ao público, possibilitando uma significativa redução nos preços dos produtos.

A feira é realizada pela Lucena Eventos, que traz para Macaé e região um evento de cunho internacional, proporcionando não só o turismo de negócios, como também um valioso intercâmbio cultural, técnico e comercial para toda a população e turistas.

Segundo a coordenadora da feira, Eliana de Paula, a feira não tem o cunho apenas comercial, mas sim apresenta um passeio pela cultura brasileira e pela cultura internacional.

“Com a aproximação do artesão ao consumidor final podemos colocar preços competitivos”, declarou Eliana.

A Feira Países e Artes conta com a participação de países como Equador com suas lãs, agasalhos, artesanatos, aliás muito adequados a esse clima que estamos vivendo; Índia, com confecções bordadas a mão e móveis em marchetaria, além de um leque de incensos e porta incensos.

No estande da Grécia, o público encontra um mix de produtos de vários países (Turquia, Grécia, Indonésia). Já o estande do Senegal oferece bolsas, semi jóias, esculturas em madeiras, tecidos lindos e alegres como é o povo africano.

Dos estados brasileiros, destacam-se os estandes do Rio Grande do Sul, com um acervo maravilhoso de pedras naturais, queijos, vinhos, salames e mais uma gama de produtos coloniais; de Minas Gerais, com os óleos essenciais, e doces maravilhosos vindos de Poços de Caldas.

Já o da Bahia apresenta as semi jóias exclusivas banhadas em ouro 18k; Tocantins com o maravilhoso capim dourado; e Rio de Janeiro com os quadros do artista plástico carioca Marcelo Esdras.

Vale a pena fazer um passeio pelo mundo da beleza e delícias nacionais e internacionais instaladas no Shopping Plaza Macaé.