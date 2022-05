História, cultura, pertencimento e música se misturam no palco com a força da natureza que Vitória representa - Divulgação/Laís Monteiro

História, cultura, pertencimento e música se misturam no palco com a força da natureza que Vitória representaDivulgação/Laís Monteiro

Publicado 17/05/2022 10:26

Macaé - Ela não para e não é para menos. De Alagoas para o mundo, a atriz, cantora, apresentadora e poetisa, Vitória Rodrigues, é motivo de orgulho para sua terra. Nordestina plural, ela se prepara para embalar a noite em Macaé, no interior do estado do Rio de Janeiro, no próximo dia 20. Com canções autorais e a participação especial da banda feminina “Tocaia”, a multiartista promete um show de tirar o fôlego.

História, cultura, pertencimento e música se misturam no palco com a força da natureza que Vitória representa. “Estou escolhendo um repertório com muito carinho e que tem a minha cara. Além de muita poesia, trago um pouco da cultura popular nordestina através do bom e requisitado forró. As meninas Mariana Jascalevich, Isabela Ciavata e Paloma Ronai me acompanharão fazendo um som ainda mais especial para os macaenses”, ressaltou.

Após estrear recentemente no comando de “Cordel da Gente”, no GNT, a “arretada”, apelido carinhoso e popular para os oriundos do Nordeste - região de um povo aguerrido - a talentosa vem colhendo os frutos de tamanha entrega a tudo o que tange a arte e sua origem. Ao ar sempre às sextas-feiras, às 13h15, o programa, que é o primeiro para chamar de seu, celebra grandes nomes de artistas nordestinos.

“No episódio desta semana falaremos sobre pessoas do teatro, como o dramaturgo paraibano Ariano Suassuna, a dama do teatro, no Piauí, Ana Maria Rego, e o grande ator do Maranhão, Aldo Leite. Um episódio bem significativo porque o gravei no Teatro Deodoro, que, para nós alagoanos, é como se fosse o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, uma grande casa de artes. Um palco muito sagrado o qual sempre quis me apresentar quando fazia teatro e nunca consegui”, revela.

E prosseguiu dizendo: “Pisar nele hoje, gravando o meu programa, é de muito valor para mim. Muito me emocionei. Sou gente do teatro e falar desse amor em Cordel da Gente é muito forte para mim. Estou muito feliz”. Nascida em Igaci, interior de Alagoas, e residindo atualmente no Rio de Janeiro, este projeto que é a cara do Brasil e de toda sua pluralidade não poderia ter ninguém melhor no comando que Vitória Rodrigues, trazendo à tona: a vida, o legado e os trabalhos de personalidades nordestinas que marcaram a sociedade.

Abrindo o show do grupo “Raiz do Sana”, na casa de shows SYNC LOUNGE, às 22h30, o público não pode esperar menos que um grande e festivo encontro.