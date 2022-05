Publicado 12/05/2022 12:14

Macaé - O presidente da Comissão de Obras da Assembleia Legislativa e ex-secretário de Infraestrutura e Obras do Estado, Max Lemos, será um dos palestrantes da IX Semana das Engenharias, que ocorrerá nesta quinta-feira (12/05), às 19h, no campus da Universidade Estácio de Sá, em Macaé. Abordando os desafios tecnológicos e as últimas inovações da área de engenharia, o deputado tratará de questões como o novo modelo construtivo BIM (Building Information Modeling), que ganhou fôlego no Estado durante sua gestão como secretário.

Durante o final de semana, o deputado estará na Região dos Lagos, visitando obras e recebendo homenagens, como os títulos de cidadão de São Pedro da Aldeia, no domingo (15). Já na sexta-feira terá um café da manhã em Cabo Frio e em seguida segue para uma reunião com o prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno Félix dos Santos. Na próxima segunda-feira, o parlamentar ainda participará do lançamento da pré-candidatura do Chiquinho da Educação, em Araruama.

‘Essa é uma região que tenho muito carinho. Tive a oportunidade, enquanto secretário de Infraestrutura e Obras, de anunciar muitos projetos, como a duplicação da ponte da Barra, em Macaé, uma demanda antiga da população, e de iniciar a obra de reforma do Instituto Médico Legal e da revitalização da Praia Seca em Araruama. Obras de pavimentação e urbanização em Cabo Frio e São Pedro da Aldeia. Investimentos que superam os R$ 100 milhões ’, afirmou Lemos.

O deputado aproveitará a ocasião para falar de projetos que tem aprovado na Assembleia Legislativa, como o Infratur, programa estadual para a recuperação de prédios turísticos centenários, por exemplo. Ele ainda se reunirá com lideranças locais para discutir os cenários da política fluminense.