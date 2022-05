Os clientes sorteados poderão comprar em qualquer loja do empreendimento - Divulgação

Publicado 04/05/2022 07:00

Macaé - Considerada uma das principais datas do varejo, o Dia das Mães está chegando. Por isso, o Shopping Plaza Macaé resolveu sortear brindes para presentear suas clientes. O centro de compras está realizando uma ação com 10 sorteios de 2 mil reais em vale-compras.

Para participar, a cada R$300,00 em compras, o cliente troca suas notas por um cupom para concorrer ao sorteio dos Vale Compras no valor de R$2.000,00 cada. Nas compras realizadas de segunda-feira a quarta-feira, o cliente tem cupons em triplo, aumentando as chances de ganhar. A promoção é válida até 13 de maio

O cliente poderá comprar em qualquer loja do empreendimento. Para fazer a troca da nota pelo cupom, basta se dirigir ao ponto de trocas da promoção localizado na loja ao lado da Bagaggio.

O Coordenador de Marketing do Shopping Plaza Macaé, Rafael Papa, ressalta a importância da data para incrementar as vendas no empreendimento, “A promoção é uma excelente estratégia de vendas e o Dia das Mães é uma data super importante para todas as pessoas. “O vale compras é uma excelente estratégia, porque quem decide o prêmio é o cliente”, comentou o Coordenador