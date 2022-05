Crianças a partir de seis meses e menores de 5 anos devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis que precisam apresentar a Caderneta de Vacinação - Divulgação

Crianças a partir de seis meses e menores de 5 anos devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis que precisam apresentar a Caderneta de VacinaçãoDivulgação

Publicado 02/05/2022 11:51

Macaé - A campanha municipal de vacinação contra o sarampo segue a partir desta segunda-feira (2) para as crianças a partir de 6 meses e menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias). O atendimento é realizado nos dias úteis, das 8h às 17h, em 36 polos da cidade.

A campanha segue também para todos os trabalhadores da Saúde, tanto para quem ainda não iniciou o esquema vacinal, quanto para aqueles que não receberam a segunda dose da vacina contra o sarampo.

Para receber a vacina contra o sarampo, as crianças a partir de seis meses e menores de 5 anos devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis que precisam apresentar a Caderneta de Vacinação, Certidão de Nascimento ou Carteira de Identidade, além do CPF ou Cartão do SUS da criança.