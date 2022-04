Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi resgatada após pedir socorro à Polícia, pelo celular - Divulgação/PM

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi resgatada após pedir socorro à Polícia, pelo celularDivulgação/PM

Publicado 28/04/2022 06:09

Macaé - A Polícia Militar (PM) resgatou nesta segunda-feira (25), um motorista de aplicativo que havia sido sequestrado por criminosos e trancado no porta-malas do seu carro, em Macaé, município do Norte Fluminense do Rio.

De acordo com a PM, uma guarnição realizava um patrulhamento no bairro Lagomar, quando uma mulher abordou os agentes e informou que o marido, que é motorista de Uber, havia sido sequestrado e que os criminosos teriam colocado ele no porta-malas do carro. Por sorte, a vítima estava com um segundo celular e conseguiu enviar a localização para a esposa.



Com o auxílio do GPS, os militares foram até o local indicado e localizaram o automóvel, um Cobalt de cor prata, estacionado na Rua W14. O homem ainda estava no porta malas do carro e foi resgatado. Os sequestradores não foram encontrados.



O motorista disse aos agentes que foi abordado quando passava próximo à UTC, reduziu no radar e dois elementos armados em duas motocicletas emparelharam com ele e ordenaram que parasse. Os bandidos levaram R$ 1.800 em espécie e um aparelho celular.



A ocorrência foi registrada na 123ª Delegacia de Polícia (123ª DP) e ninguém foi preso.