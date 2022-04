A licença de instalação marca, em definitivo, a viabilidade da construção da UPGN que terá a capacidade de processar, por dia, cerca de 60 milhões de metros cúbicos de gás. - Divulgação/Maurício Porão

A licença de instalação marca, em definitivo, a viabilidade da construção da UPGN que terá a capacidade de processar, por dia, cerca de 60 milhões de metros cúbicos de gás.Divulgação/Maurício Porão

Publicado 28/04/2022 06:00

Macaé - O município de Macaé recebeu, nesta terça-feira (26), a licença de instalação emitida pelo INEA ao projeto da Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN) integrado ao Tepor - novo Porto do município. O documento marca, em definitivo, a viabilidade da construção da UPGN que terá a capacidade de processar, por dia, cerca de 60 milhões de metros cúbicos de gás.

A expectativa é que a cidade seja, num futuro próximo, o maior hub do gás no Brasil, reunindo o maior polo de armazenagem, processamento e distribuição de gás natural do país, fundamental para o desenvolvimento econômico de Macaé e da região.

O tepor será um terminal altamente especializado, para atender com eficiência a demanda da indústria de apoio às atividades de óleo e gás, além de apresentar soluções para transportes de cargas de outros setores. Sua área onshore ocupará um total de até 6.000.000 m2, e possuirá pátios para estocagem e armazéns alfandegados.

Para memorar a conquista, uma cerimônia foi realizada, no Condomínio Residencial Reserva Cabiúnas, e contou com a presença de autoridades dos setores públicos e privados, como o prefeito Welberth Rezende, o diretor do Grupo Vale Azul responsável pelo empreendimento, Fabiano Crespo, os Secretários municipais de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Vianna, e do Ambiente, Juninho Luna, além do presidente do INEA, Philipe Campello, do vereador Rond Macaé e os deputados estaduais Tiago Pamplona e Chico Machado.

O deputado Estadual Chico Machado vice presidente da ALERJ nascido em Macaé, comentou como é importante que os políticos independentemente de siglas partidárias ou bases eleitorais distintas se unam para materializar investimentos que possam qualificar a economia do estado.

"Essa licença é o resultado do trabalho de muita gente, do mais humilde trabalhador ao prefeito, deputados e do governador Claudio Castro, que tem dado na prática uma demonstração de grande apreço ao interior, com ações e investimentos que fortalecem as vocações regionais. Um projeto dessa envergadura que envolve empresas nacionais e internacionais com investimentos gigantescos, precisa de segurança jurídica para atrair outras parcerias e foi determinante a postura do presidente da ALERJ André Siciliano na redução da alíquota de ICMS de 18% para 2 % para os negócios dessa plataforma em Macaé e que foi sancionada pelo governador Claudio Castro.

A partir da liberação da liderança de instalação da UPGN, o Grupo Vale Azul dá andamento ao projeto de licenciamento de dois novos gasodutos, as Rotas 5B e 4C, que irão interligar a planta de gás a reservas em produção nas Bacias de Campos e de Santos Divulgação/Maurício Porão

Já o prefeito Welberth destacou que, "é preciso acreditar em projetos que potencializem a vocação de Macaé ser a cidade do petróleo, do gás e da energia".

- A licença representa mais empregos, mais investimentos e mais qualidade de vida para a população". Estamos diante de uma nova etapa em que acreditamos e nos esforçamos em tornar, não só a UPGN, mas também o novo porto, uma realidade para Macaé e o nosso Estado, destacou o prefeito.

A partir da liberação da liderança de instalação da UPGN, o Grupo Vale Azul dá andamento ao projeto de licenciamento de dois novos gasodutos, as Rotas 5B e 4C, que irão interligar a planta de gás a reservas em produção nas Bacias de Campos e de Santos