O TEPOR Macaé irá atuar atendendo demandas da cadeia de produção de petróleo e gás, com atividades logísticas e portuárias - Divulgação

Publicado 26/04/2022 06:00

Macaé - O município de Macaé receberá nesta terça-feira (26), a entrega da licença de instalação da Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN) do Terminal Portuário de Macaé - Tepor.

Uma cerimônia simbólica está marcada para iniciar às 19h, no Clube do Loteamento Residencial Reserva Cabiúnas, marcará a entrega do documento do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) à Prefeitura de Macaé.

A etapa cumpre mais uma fase obrigatória do processo de implantação do empreendimento que irá atuar atendendo demandas da cadeia de produção de petróleo e gás, com atividades logísticas e portuárias.



Dentre as autoridades confirmadas estão o prefeito de Macaé, Welberth Rezende, e o presidente do Inea, Philipe Campello. O evento contará ainda com a participação de representantes de empresas ligadas ao ramo de óleo e gás, entidades empresariais e de associações de moradores.