"A segunda clínica-escola será em nossa cidade", afirmou o parlamentar, Luciano Diniz - Divulgação/Ivana Gravina

Publicado 22/04/2022 12:58

Macaé - Os vereadores Luciano Diniz (Cidadania), Alan Mansur (Cidadania) e Cesinha (Pros) obtiveram nesta quarta-feira (20) a aprovação de requerimento ao governo estadual e Secretaria da Infraestrutura para implantar a Clínica Escola do Autista em Macaé.

A votação seguiu-se após debate na Câmara de Vereadores, em continuidade a uma recente audiência pública e a uma explanação feita­ no Grande Expediente do dia último dia13. O presidente Cesinha explicou que o objetivo é “tirar do papel” a escola. “Peço a Luciano que nos ajude para que o prefeito dê prioridade à obra”.

O líder do governo narrou que coincidentemente, numa oitiva da CPI da BRK, teve contato com um arquiteto que disponibilizou todos os projetos de uma unidade semelhante em São Pedro da Aldeia, a primeira do estado. Segundo Diniz, a implantação em Macaé conta com o apoio do deputado estadual Max Lemos (Pros), ex-secretário de Infraestrutura.

“A segunda clínica-escola será em nossa cidade”, afirmou Luciano. Iza Vicente (Rede) elogiou a iniciativa e falou sobre as dificuldades que as mães de autistas têm para matricular filhos em escolas regulares. “Alerto para o fato de que o atual processo seletivo não aprovou auxiliares suficientes nem qualificados para esse atendimento”.

Guto Garcia (PDT) afirmou que o município atende mais de 2 mil alunos com deficiências e tem mais de 60 escolas com salas especiais para eles. “Quanto ao processo seletivo, solicito ao RH da prefeitura que mantenha os auxiliares atuais, além de chamar os aprovados”. De acordo com Guto, a soma de ambos é exatamente o que Macaé precisa.

Cesinha enfatizou a realização de uma reunião com o prefeito para dar agilidade à construção da clínica e pedir a permanência dos profissionais. Também Alan, Paulo Paes (União Brasil) e Amaro Luiz (PRTB) discursaram em favor do requerimento.