População macaense manifestou-se contra a PM que impediu a festa de Páscoa das crianças, nas comunidades Nova Holanda, Nova Esperança, Malvinas e Botafogo - Divulgação

Publicado 18/04/2022 15:30

Macaé - O domingo (17) de Páscoa em Macaé - RJ foi marcado por protestos, passagens bloqueadas e queima de pneus nas principais vias da cidade. A população manifestou-se contra a Polícia Militar (PM) que impediu que a festa de Páscoa das crianças acontecesse nas comunidades Nova Holanda, Nova Esperança, Malvinas e Botafogo. Diante do cenário, o transporte público de uso coletivo foi suspenso pela empresa SIT até a manhã desta segunda (18).

De acordo com as imagens que viralizaram nas redes sociais, o trânsito foi interrompido pela queima de pneus na Rodovia Amaral Peixoto, próximo ao Estádio Moacyrzão; na Ponte da Barra, que liga os bairros da Zona Norte ao Centro ; na Aroeira, próximo a Fábrica Lynce; na Linha Azul, na altura da Nova Holanda e também na Linha Verde, Linha Verde, próximo ao novo hospital da Unimed.

O comandante do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM), tenente-coronel Vinícius Carvalho alegou que, "todo pedido de liberação de eventos deve chegar à Polícia Militar com um mês de antecedência”. Ainda segundo o comando da PM, o pedido foi intempestivo e sem o 'nada a opor' dos outros órgãos.



O secretário de Ordem Pública de Macaé, Alan Lima, informou que sugeriu que o evento fosse transferido para um local fechado dentro da comunidade e que dialogou com a comunidade e com a supervisão da PM, mas não houve acordo.

Em nota, a Coordenadoria de Transporte da Secretaria de Mobilidade Urbana informou que todas as linhas do transporte coletivo urbano estão operando normalmente desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira (18).