Em Macaé, os bons números se devem não apenas por ser um município confrontante a 14 campos produtores da Bacia de Campos, como também por sediar a infraestrutura de apoio à produçãoDivulgação

Publicado 18/04/2022 12:06 | Atualizado 18/04/2022 12:19

Macaé - O estudo realizado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) divulgou recentemente que Macaé foi o segundo município com maior valor arrecadado proveniente dos royalties de petróleo e gás, no estado do Rio de Janeiro, recebendo cerca de cerca de R$ 960 milhões. Um aumento de 62% quando comparado a 2020.

Ainda segundo a Firjan, a vizinha Campos dos Goytacazes foi a quinta cidade no pódio da arrecadação dos royalties, com R$ 460 milhões. A pesquisa ainda afirma que, a arrecadação com royalties de petróleo e gás nos municípios fluminenses tem potencial de crescer cerca de 85% em 2022 – ou R$ 7 bilhões a mais do que no ano passado, conforme projeções da Firjan com base em dados econômicos e de mercado.



Segundo o estudo da Firjan, que já considerou os recentes aumentos do barril e as variações de câmbio ao longo do mês, os municípios receberam mais de R$ 8 bilhões no ano passado, e a estimativa para 2022 é de mais de R$ 15 bilhões. Também o estado poderá ter um acréscimo na arrecadação de royalties na mesma ordem de grandeza, ou seja, mais de R$ 14 bilhões neste ano, contra R$ 8 bilhões em royalties em 2021.



Números que já parte de um patamar elevado: no ano passado, o Norte Fluminense arrecadou 63% a mais do que em 2020 (R$ 1,9 bilhão), o que demonstra a manutenção da relevância da região após mais de 40 anos de produção. No caso de Macaé, os bons números se devem não apenas por ser um município confrontante a 14 campos produtores da Bacia de Campos, como também por sediar a infraestrutura de apoio à produção.



“Temos mais uma oportunidade de criar um novo ciclo de crescimento, atraindo investimentos que podem responder às demandas da transição energética com integração de novas fontes e novos agentes, que se desdobrarão em emprego e renda”, afirmou o presidente da Firjan Norte Fluminense, Francisco Roberto de Siqueira.