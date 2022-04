Os cursos de aperfeiçoamento são de curta duração e têm o objetivo de atualizar ou ampliar conhecimentos, tão importante para os profissionais empregados e para os que buscam se recolocar no mercado - Divulgação/Tânia Rêgo/Agência Brasil

Publicado 15/04/2022 09:00

Macaé - A Firjan SENAI está ofertando cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional voltados para quem deseja entrar no mercado de trabalho ou precisa se atualizar para se manter empregado ou empreender. Nas unidades de Macaé e Campos estão disponíveis cinco cursos em várias áreas – num total de 241 opções em todo o estado, algumas delas com ensino à distância.



Na Firjan SENAI Macaé, há também o curso de "Pintor Industrial" (presencial) além de "Tecnologia de Motores Ciclo Diesel" (presencial), com o objetivo de aperfeiçoar os conhecimentos relativos à execução de trabalhos de manutenção preventiva e corretiva desses equipamentos.

Já na Firjan SENAI Campos estão disponíveis os cursos de “Operação de equipamentos portuários” (híbrido), preparando o aluno a programar e coordenar embarque, transbordo e desembarque de carga; “Aperfeiçoamento em pintura industrial” (presencial), para aprimorar a pintura anticorrosiva, preparação de superfície, entre outros temas; e “Inversores de frequência” (híbrido), onde serão instruídos sobre os equipamentos aplicados na automação industrial, de acordo com as normas de segurança e qualidade.“A Firjan SENAI tem um portfólio de cursos variados, atendendo à indústria e ao trabalhador, pensando nas pessoas que precisam de qualificação para entrar ou se manter no mercado, com cursos de empregabilidade verificada acima de 80%. Para o trabalhador que já possui uma profissão e quer se aperfeiçoar ou se atualizar é uma excelente alternativa. A Firjan SENAI atende a essa demanda de maneira bastante ampla”, garante Luiz Césio Caetano, presidente em exercício da Firjan.Os cursos de aperfeiçoamento são de curta duração e têm o objetivo de atualizar ou ampliar conhecimentos, tão importante para os profissionais empregados e para os que buscam se recolocar no mercado. “Eles representam 90% da oferta que estamos disponibilizando a partir de março. Quase todos são presenciais, mas pensando em atender todos os públicos, também teremos a oferta de alguns títulos em EAD (ensino à distância), explica Edson Melo, gerente de Educação Profissional da Firjan SENAIE para aqueles que buscam uma profissão, a Firjan SENAI oferta diversos cursos de qualificação profissional. “Com carga horária média de 200 horas, os cursos visam oferecer uma formação mais completa, ampliando as oportunidades de trabalho e renda dos alunos. Com o arrefecimento da pandemia e a tendência de melhoria do mercado de trabalho, agora é a hora de se preparar para as possíveis oportunidades”, acrescenta Melo.Os cursos são oferecidos em 17 segmentos: Alimentos e Bebidas; Audiovisual; Automação; Automotiva; Construção Civil; Eletroeletrônica; Gestão; Gráfica e Mídias Impressas e Digitais; Logística; Metalmecânica; Petróleo e Gás; Química; Refrigeração e Climatização; Segurança do Trabalho; Tecnologia da Informação; TI – Software; e Vestuário. “Aqueles voltados para as novas tecnologias são mais intensos e têm o valor em função disso. O que é preciso olhar é o custo-benefício dos nossos cursos”, explica Caetano, que também é presidente da Firjan Leste Fluminense.A Firjan SENAI conta com unidades e centros que simulam ambientes reais de produção, com equipamentos e instrumentos atualizados e que permitem a efetiva aprendizagem, alinhada às demandas do mercado. Alguns cursos já estão com inscrições abertas. Outros abrem em abril e maio. As inscrições para os presenciais são feitas nas unidades; e na modalidade EaD, no site.Conheça os cursos disponíveis e matricule-se: https://firjansenai.com.br/cursos