No período de feriado da Semana Santa, as obras de manutenção serão executadas somente em caráter emergencialDivulgação

Publicado 14/04/2022 12:18 | Atualizado 14/04/2022 12:20

Macaé - A Arteris Fluminense, concessionária responsável pela administração da BR-101/RJ Norte, informou que irá colocar todo o seu efetivo de plantão para garantir a fluidez do tráfego ao longo dos 322 quilômetros de rodovia durante o feriado de Páscoa. A expectativa é de que cerca de 340 mil veículos passem pela rodovia BR 101/RJ Norte, entre Niterói e Campos dos Goytacazes, de quinta (14) a segunda-feira (18). No período, as obras de manutenção serão executadas somente em caráter emergencial.

Os principais destinos na BR-101 RJ/Norte, segundo a concessionária são: Região dos Lagos, Região Serrana, Norte Fluminense, região Metropolitana, Rio de Janeiro e Litoral Sul Capixaba. Os horários de pico na rodovia estão previstos para: quinta (14) – das 14h às 21h, sexta, (15) – das 6h às 12h, domingo (17) – das 16h às 21h e segunda (18) – das 6h às 11h

A recomendação é que o motorista verifique as condições do veículo antes de viajar, programe seus horários de saída e retorno e obedeça à sinalização nas vias para garantir uma viagem em segurança. Respeite os limites de velocidade da via e faça uso correto dos equipamentos de segurança, como o cinto de segurança em todos os assentos do veículo e o capacete para os ocupantes das motocicletas.

Pedágio

Cinco praças de pedágio estão em funcionamento na rodovia. A tarifa básica para automóveis é de R$ 6,10. Motos pagam R$ 3,05. Veículos comerciais pagam conforme o número de eixos. A Arteris Fluminense também disponibiliza os sistemas ConectCar, C6 Taggy, Sem Parar, Veloe e Move Mais para agilizar a passagem dos usuários nas praças de pedágio.