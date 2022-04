Abordado pelos agentes, em uma das ruas do bairro, o acusado confessou ser fugitivo, mas não assumiu a prática de tráfico - Divulgação/PM

Publicado 13/04/2022 22:42

Macaé - Agentes do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM) prenderam na manhã desta terça-feira (12), um homem identificado como G.J.D.S., foragido da a Justiça do estado da Bahia. O meliante foi encontrado numa residência no bairro Lagomar, com mais de R$ 4 mil.

Segundo o boletim policial, o elemento estaria traficando drogas na região. Abordado pelos agentes, em uma das ruas do bairro, o acusado confessou ser fugitivo, mas não assumiu a prática de tráfico, consentindo ainda a entrada da polícia em sua casa. A PM encontrou dois pacotes de dinheiro, somando R$ 4.290,00.

O criminoso foi encaminhado para a 123ª Delegacia de Polícia (123ª DP), onde permanece à disposição da Justiça.