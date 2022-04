Segundo a programação do município, a partir do dia 18, serão atendidos os idosos a partir de 65 anos - Divulgação

Segundo a programação do município, a partir do dia 18, serão atendidos os idosos a partir de 65 anosDivulgação

Publicado 12/04/2022 10:39

Macaé - O calendário municipal de vacinação contra a Influenza segue nesta semana, com o atendimento dos idosos a partir de 70 anos, além dos profissionais da Saúde. As vacinas estão disponíveis nos 36 polos do município.

A vacinação em Macaé segue o calendário definido pelo Ministério da Saúde, de acordo com as doses de vacinas entregues pela Secretaria Estadual de Saúde.



Segundo a programação do município, a partir do dia 18, serão atendidos os idosos a partir de 65 anos, e no próximo dia 25, a vacina contra a Influenza estará liberada para os idosos a partir de 60 anos nos polos da cidade.



Confira o público-alvo nas redes sociais e site oficial da prefeitura, além das unidades que participam da campanha municipal de vacinação contra a Influenza.