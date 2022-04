O presidente Cesinha (Pros) foi reeleito. Os demais membros foram George Jardim (PSDB), 1º vice-presidente; Paulo Paes (União Brasil), 2º vice; Professor Michel (Patriota), 1º secretário, também reeleito; e José Prestes (PTB), ocupando a segunda secretaria - Divulgação/Tiago Ferreira

O presidente Cesinha (Pros) foi reeleito. Os demais membros foram George Jardim (PSDB), 1º vice-presidente; Paulo Paes (União Brasil), 2º vice; Professor Michel (Patriota), 1º secretário, também reeleito; e José Prestes (PTB), ocupando a segunda secretariaDivulgação/Tiago Ferreira

Publicado 12/04/2022 10:15

Macaé - O Legislativo macaense elegeu, na manhã desta segunda-feira (11), a Mesa Diretora para o biênio 2023/2024. O presidente Cesinha (Pros) foi reeleito. Os demais membros foram George Jardim (PSDB), 1º vice-presidente; Paulo Paes (União Brasil), 2º vice; Professor Michel (Patriota), 1º secretário, também reeleito; e José Prestes (PTB), ocupando a segunda secretaria. A chapa única teve 16 votos favoráveis e nenhum contrário.

Após a votação e anúncio do resultado, Luiz Matos (Republicanos) falou, enfatizando a harmonia entre o presidente e o prefeito Welberth Rezende (Cidadania). “Desde o início do mandato, vivenciamos nesta Casa equilíbrio e união para levar Macaé ao patamar que ela merece”. Reginaldo do Hospital (Podemos) comentou a eleição da Mesa atual. “Votei em Thales, mas Cesinha nos acolheu”, afirmou, considerando a unanimidade na eleição de hoje.

Prestes fez discurso na mesma linha e Amaro Luiz (PRTB) apontou a busca dos dois poderes, com a população, por avanços na saúde, educação e transporte. O líder do governo, Luciano Diniz (Cidadania), mencionou as vantagens da colaboração entre os vereadores e deu o exemplo da ampliação das ciclovias. “Tenho recebido o apoio de Iza Vicente (Rede) e Rafael Amorim (PDT)”.

Fiscalizar o Executivo

Cesinha lembrou da pandemia. “Tivemos um momento bastante complicado. Muitos se foram. Mas os pontos positivos indicados pelos colegas não foram uma conquista do presidente, e sim, dos vereadores, em fiscalizar o Executivo e representar os quase 270 mil macaenses”. Ele recordou que a Casa, atualmente, leva adiante três CPIs – investigando BRK Ambiental, Cedae e Macaescolar (cooperativa de transporte).

O chamamento para a eleição da nova diretoria da Câmara seguiu o previsto nas resoluções 1.879/2009 e 2007/2022. A nova Mesa Diretora toma posse em 1º de janeiro do ano que vem.