Além da programação cultural, uma Missa Campal, presidida pelo bispo Diocesano, Dom Luiz Antônio Lopes Ricci, será realizada no Domingo de Páscoa (17), às 17h.Divulgação/Jurandir Badaró

Publicado 13/04/2022 20:30

Macaé - A celebração da Semana Santa, evento tradicional do calendário cultural e religioso nacional, este ano, após o período crítico da pandemia de Covid-19, terá eventos ao ar livre, na orla da praia de Imbetiba. Além da programação cultural, uma Missa Campal, presidida pelo bispo Diocesano, Dom Luiz Antônio Lopes Ricci, será realizada no Domingo de Páscoa (17), às 17h.

Os padres José Luíz Bustamante, da Paróquia São João Batista; Fábio Fellipe, da Paróquia Nossa Senhora de Fátima; Gleison Lima da Silva, Vigário Episcopal do Vicariato Litoral (Paróquia Santo Antônio), entre outros convidados, co-celebrarão a Santa Missa.

O Padre Gleison fez um convite a toda população macaense para prestigiar a encenação da Paixão, seja apenas como um espetáculo, para quem não é cristão, ou como um momento de reviver com Jesus o que ele fez.

“É também um momento de nos interrogarmos sobre o que somos capazes de fazer por ele. Não há como entender o Ocidente sem a Paixão, morte e ressurreição de Jesus. Oferecer ao público a encenação da Paixão de Jesus é mostrar os últimos momentos da vida de um homem que também é Deus e que todas as ações de sua vida são geradoras de vida e salvação. Se antes a morte de cruz era sinal de maldição, agora, com Jesus, é sinal de salvação e libertação. Jesus segue vivo, pois ressuscitou! Levemos com ele nossas dores, dificuldades e sofrimentos e um dia também ressuscitaremos com uma alegria eterna”, disse.