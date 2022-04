Torneio Carioca de Taekwondo marcou a retomada das grandes competições de artes marciais no estado do Rio - Divulgação/Alysson Nogueira

Publicado 08/04/2022 19:53

Macaé - Os alunos André Massena Gelio, João Pedro Davi Venturini, João Victor Giannini de Oliveira e Pedro Henrique Guerra, do Instituto Nossa Senhora da Glória - INSG/Castelo participaram, no último domingo (3), do Campeonato Carioca de Taekwondo.



A competição estadual que aconteceu em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, reuniu cerca de 100 atletas de diferentes categorias, e foi organizada pela Associação Kwan de Taekwondo Tradicional, com supervisão da ITF Brasil.



Os alunos do Instituto Nossa Senhora da Glória - INSG/Castelo conquistaram medalhas de ouro, prata e bronze no torneio que marcou a retomada das grandes competições de artes marciais no estado do Rio.



Incentivar a prática de esportes está na filosofia de Dom Bosco e Madre Mazzarello, fundadores da obra salesiana. Para eles, as atividades esportivas contribuem para a formação da criança e jovem, além de colaborar com a socialização, compromisso e protagonismo.



Confira as premiações:

André Massena Gelio - 1ª série EM - bronze

João Pedro Davi Venturini - 3º ano EF1- prata e bronze

João Victor Giannini de Oliveira - 4º ano EF1- ouro

Pedro Henrique Guerra - 4º ano EF1 - ouro e prata