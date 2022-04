Contato com a natureza já é conhecido por ajudar no alívio do estresse, mas a prática do esporte em si ajuda a liberar serotonina e endorfina, hormônios que melhoram o humor - Divulgação/Waleska Freire

Publicado 06/04/2022 19:30 | Atualizado 06/04/2022 19:38

Macaé - A Unamama em parceria com a Macaé Hoe, clube de canoa havaiana na lagoa de Imboassica, abre inscrições para remada grátis que será realizada neste sábado, dia 09, das 15h às 17h. As pessoas interessadas devem se inscrever através do WhatsApp da Macaé Hoe 22-999867077. Estão sendo oferecidas 18 vagas. Todo segundo sábado do mês a Macaé Hoe estará oferecendo a remada como forma de terapia para as assistidas da instituição.

Para as pacientes que estão em tratamento e reabilitação do câncer de mama, praticar o remo é uma maneira de resgatar o ânimo e estimular a recuperação das musculaturas e da autoestima.

“A prática do remo para mulheres com câncer de mama foi proposta em 1996, pelo médico Donald C. McKenzie, que comprovou como os movimentos do remo faziam uma espécie de drenagem linfática natural, favorecendo a prevenção do linfedema, comum após tratamentos com cirurgia de mastectomia e radioterapia”, destaca Marilena Garcia, fundadora da Unamama.

De acordo com Márcia Loureiro, presidente da Macaé Hoe, o remo é um esporte que estimula o movimento de todos os músculos, de modo que sua prática constante leve ao fortalecimento dos membros do corpo. “O alongamento muscular e a redução dos inchaços também permitem a melhor movimentação dos membros superiores para as mulheres que passaram pela mastectomia”.

O contato com a natureza já é conhecido por ajudar no alívio do estresse, mas a prática do esporte em si ajuda a liberar serotonina e endorfina, hormônios que melhoram o humor. A melhora do humor também altera a percepção de dor e de pensamentos negativos, mandando o estresse para longe.

Por esses motivos, o remo é um esporte indicado para todas as pessoas, respeitando a frequência e intensidade dos movimentos que cada um consegue executar.

Remar tem efeito positivo no seu bem-estar físico e psicológico, por isso, traz diversos benefícios às pacientes oncológicas.