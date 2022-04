O Trailer do 32ºBPM retornará à Praça Principal do Parque Aeroporto a pedidos da população, até a manhã desta terça (5), segundo a PM - Divulgação

Publicado 04/04/2022 16:57 | Atualizado 04/04/2022 17:05

Macaé - O assassinato da jovem macaense identificada como Eloiza Camilo da Silva, na noite deste domingo (3), na Praça Principal do bairro Parque Aeroporto, em Macaé-RJ, apavorou a população. Com apenas 17 anos, Eloiza recebeu diversos tiros, vindo a óbito no local, por volta das 19h.

De acordo com registros oficiais da Polícia, a adolescente estava foragida da justiça, com mandado de prisão em aberto por porte de arma, uso e tráfico de drogas.

O 32º Batalhão de Polícia Militar explicou que, as duas facções predominantes em Macaé estão em guerra, e que na manhã do mesmo domingo (3), um homem também foi encontrado morto em um terreno no bairro Lagomar, o que levanta a hipótese de que a morte da adolescente está ligada ao conflito entre as quadrilhas rivais.

Segundo populares, um veículo Fiat Siena teria parado próximo ao crime e, logo em seguida, o condutor desembarcou e efetuou os disparos contra a menor. Uma criança também foi atingida de raspão na cabeça e no braço, chegou a ser socorrida para o Hospital Público Municipal (HPM) e não corre risco de morte, segundo a equipe médica.

PM prende acusado pelo assassinato da jovem

Na madrugada desta segunda (4), policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT 1 e 2) iniciaram as buscas do veículo utilizado nos crimes, e foram informados que um automóvel com as mesmas características, sem o parachoque traseiro, circulava pelo Bosque Azul.

Em diligência, logo o veículo foi visualizado e abordado. O condutor, cuja identidade não foi revelada, de 20 anos, sendo negro, magro e com cabelo pintado de azul, tentou fugir, mas foi capturado e conduzido à 123ª Delegacia de Polícia Civil (123ªDP).

O proprietário do veículo foi chamado e confirmou as características do elemento que praticou o roubo - no município de Rio das Ostras. Logo após, o acusado confessou o crime e permaneceu preso.

Volta do trailer de policiamento à Praça Nagib Mussi

Os moradores do Parque Aeroporto pedem a volta do trailer do 32ºBPM na Praça Nagib Mussi, após a sensação de insegurança retornar ao local, que é o ponto de lazer e entretenimento do bairro.

O comando do 32ºBPM afirmou que acredita no policiamento dinâmico e que apesar do trailer ter operação estática, o aparelho retornará à praça a pedidos da população, até a manhã desta terça (5).