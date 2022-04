O projeto, lançado no início da pandemia da Covid-19, acontece há dois anos para alunos da instituição, com o objetivo de potencializar a criatividade através de experiências artísticas - Sesi Macaé

Publicado 02/04/2022 09:00

Macaé - O projeto Resenha com Arte, das Escolas Firjan SESI, abre 160 vagas gratuitas com turmas exclusivas para quem estuda em escolas públicas das regiões de Barra Mansa, Duque de Caxias, Itaperuna e Macaé, nas especialidades de Desenho e Pintura, Arte Digital e Fotografia. Os cursos, abertos pela primeira vez para o público externo, manterão o formato on-line, e aceitarão inscrições no site da Escola Firjan SESI até 3 de abril: www.escolafirjansesi.com.br/resenhacomarte . O projeto, lançado no início da pandemia da Covid-19, acontece há dois anos para alunos da instituição, com o objetivo de potencializar a criatividade através de experiências artísticas.

A nova vertente foi definida a partir da política de Cultura do SESI Nacional, que propõe ampliar cursos para a comunidade, explica Olga Acosta, especialista de Cultura da Firjan SESI, que está na coordenação das aulas para alunos externos.

Cada cidade terá 40 vagas para alunos externos, que deverão estar cursando o Ensino Médio em escolas públicas. A seleção dos alunos será feita por ordem de inscrição e as aulas terão início em 11 de abril. O formato virtual permite o contato dos inscritos com artistas de outras cidades, com diferentes vivências e visões de mundo.

“Ao longo do curso são propostas diversas técnicas e reflexões, incentivando cada aluno a desenvolver o seu processo criativo, falando sobre suas inspirações e a intenção da obra artística. O tema deste ano será a importância histórica e os reflexos no mundo contemporâneo da Semana de Arte Moderna de 1922, levando o aluno a se conectar com diversas áreas de interesse, a partir dessa temática central”, acrescenta Olga.

O projeto tem o objetivo de utilizar a arte como disparadora do processo criativo, despertando habilidades que potencializem a formação humana pelo mergulho em diversas linguagens artísticas. “Nos últimos dois anos, o projeto permitiu que os alunos expressassem suas expectativas e suas visões de mundo, entendendo as possibilidades e interseções das artes com o universo do trabalho”, ressalta Olga.