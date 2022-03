Para o vereador Rafael Amorim, a iniciativa demonstra a importância de inovar no serviço público - Divulgação/IIvana Gravina

Publicado 31/03/2022 09:00

Macaé - O Projeto de Resolução (PR) 01/2022 foi aprovado na sessão da última semana, na Câmara Municipal de Macaé. Proposto de forma conjunta pelos vereadores Iza Vicente (Rede), Rafael Amorim (PDT) e o presidente Cesinha (Pros), o PR visa implementar a coleta seletiva de resíduos recicláveis nas dependências do Legislativo.

Para Rafael Amorim, a iniciativa demonstra a importância de inovar no serviço público. “Parabenizo a atual gestão da Câmara que, após aprovar a captação e o uso da energia solar, agora caminha em direção à coleta seletiva”. O parlamentar acrescentou que vai apresentar uma proposta de inclusão do reuso da água para novos projetos aprovados na cidade.

Iza Vicente destacou que tais ações colocam o Legislativo na vanguarda da promoção da sustentabilidade e da qualidade de vida dos cidadãos. “Até o fim do nosso mandato, espero ver tudo funcionando de forma plena”.

O presidente Cesinha relatou que Macaé está entre as primeiras câmaras municipais do Brasil a investir em energia solar, sendo a única no estado do Rio de Janeiro. “É verdade que temos orçamento próprio para poder colocar esses projetos em prática. No entanto, no momento não temos superávit. Então, faremos o possível para implementar a coleta seletiva”, acrescentou.

Contudo, o superávit não deve demorar a surgir. Em dois ou três anos, os custos com a implantação do sistema de eficiência energética devem se pagar com a economia gerada para os cofres do Legislativo. A partir daí a Mesa Diretora estima uma economia de R$ 1,2 a 1,3 milhão por ano - apenas com energia elétrica – além de utilizar uma fonte abundante e limpa.