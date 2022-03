Única parlamentar da atual legislatura, Iza Vicente (Rede) reforçou a importância da participação feminina nos espaços de poder - Divulgação/Ivana Gravina

Publicado 30/03/2022 13:00

Macaé - O Salão Nobre da Câmara de Macaé foi o palco da primeira solenidade de entrega da “Medalha de Honra ao Mérito Alba Corral”, na última semana. Ao todo, 72 mulheres receberam a honraria em reconhecimento aos trabalhos desenvolvidos na cidade. Servidoras, líderes de movimentos sociais, professoras, artistas e religiosas estão entre as agraciadas.

Única parlamentar da atual legislatura, Iza Vicente (Rede) reforçou a importância da participação feminina nos espaços de poder. “Devemos estar, sim, em todos os lugares da sociedade. Que a nossa voz seja sempre ouvida e considerada. Gosto muito de dividir o plenário com meus 16 colegas e agradeço muito a parceria, mas acredito, sonho e vou trabalhar para que sejamos um plenário ainda mais plural, com mulheres negras, LGBTQIA+ e que representem todos os segmentos da sociedade.”

Já o presidente Cesinha (Pros) falou sobre a responsabilidade que os governantes têm na luta contra a violência. “Somente no ano passado, 17 milhões de brasileiras passaram por alguma situação de risco e muitos casos sequer são registrados. Os desafios são enormes e sabemos que há um longo caminho pela frente. Não faltará comprometimento da Câmara com essa causa.”

O evento também teve a presença do prefeito Welberth Rezende (Cidadania) e do deputado estadual Chico Machado (PSD). Líderes de projetos sociais, a primeira-dama da cidade, Quelen Rezende, e a esposa de Cesinha, Rosileny Souza Carneiro da Silva Moreira, também subiram ao palco para receber a medalha.

História

Quando deixou São Paulo com a família e veio para Macaé, na década de 1950, Alba Corral ainda era uma criança, mas as belezas naturais que viu entre praias, rios e cachoeiras a deixaram encantada. Já adulta, dividia o tempo entre o trabalho e o ativismo. E foi assim que ela passou a ser vista como uma das lideranças locais.

Em 1996, aceitou o convite para entrar na política e foi eleita vereadora, assumindo o mandato no ano seguinte. Na biografia, também aparece como destaque a coordenadoria da Agenda 21 de Macaé. Tratava-se de um programa que desenvolvia iniciativas de sustentabilidade, com base nos acordos firmados na conferência Eco-92, que ocorreu no Rio de Janeiro. Ela faleceu no dia 23 de novembro de 2013, aos 80 anos.

Filha de Alba, Thais Corral, representou a família na solenidade. “Todas as pessoas que conheceram a minha mãe, inclusive eu, foram tocadas por esse ser apaixonado pela vida e sempre com vontade de fazer alguma coisa para melhorar. Seu ativismo em prol do meio ambiente é muito grande. Acho que Macaé ainda tem muita coisa a ser preservada e busco manter o legado dela em uma reserva natural de Glicério, no Vale das Duas Barras (Região Serrana). Que essa medalha inspire cada vez mais pessoas”, disse.