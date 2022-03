Governador do RJ, Sr Claudio Castro, visita a cidade de Macaé. Encontro com autorirades na Pça Washington Luis. - data 25/03/2022. Macaé, RJ, Brasil - João Barreto Affonso

Publicado 28/03/2022 16:12

Macaé - Macaé receberá cerca de R$ 220 milhões em investimentos do governo do Estado do Rio de Janeiro. O anúncio foi feito pelo governador, Cláudio Castro, em cerimônia na Praça Washington Luiz, nesta sexta-feira (25). O aporte financeiro será feito em infraestrutura, saúde, desenvolvimento econômico e segurança. O prefeito Welberth Rezende destacou que a parceria com o governo do estado tem proporcionado avanços para a cidade.

O encontro marcou o lançamento do Programa Segurança Presente, assinatura do Termo de Cooperação Técnica para duplicação da Ponte Ivan Mundim (Barra de Macaé), além dos termos de execução de obras, como a revitalização do Centro (Calçadão da Rui Barbosa) e urbanização do bairro Malvinas e Ilha Leocádia.

“Macaé vive um momento de prosperidade com a geração de quase 12 mil vagas de emprego, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), sendo o primeiro do Brasil proporcionalmente. Agora, com a aprovação da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), nesta quinta-feira (24), nossa cidade foi incluída na Lei Rosinha, que reduz o ICMS de 18% para 2%. Com isso, iremos atrair ainda mais empresas e gerar mais empregos. O projeto de lei aguarda apenas a sanção do governador. Além disso, já contamos com duas termelétricas, uma em construção e outras 10 licenciadas. São diversas ações em parceria com o governo do estado para o desenvolvimento econômico e outras áreas do município, como por exemplo, o Hospital São João Batista, que receberá investimentos para o tratamento do câncer”, frisou o prefeito.

O edital de licitação da Ponte da Barra já foi publicado no Diário Oficial do Estado. A licitação está prevista para o dia 3 de maio, com investimento de R$ 39 milhões. Já a para a revitalização do Calçadão da Rui Barbosa está programada para o dia 16 de abril e serão investidos cerca de R$ 12 milhões. O Restaurante do Povo oferecerá café da manhã por R$ 0,50 e almoço por R$ 1,00. O café começará a ser servido na primeira semana de abril, com previsão de 500 lanches. No almoço, serão mil refeições diariamente. O bairro Malvinas receberá R$ 65 milhões de investimento em urbanização. Além disso, serão licitadas as obras para o término do Colégio Estadual Carlos Walter Marinho Campos, no Lagomar. A ideia é retomar também os trabalhos da estrada Santa Tereza, com R$ 30 milhões de investimento.

“Macaé é uma importante cidade para o desenvolvimento do nosso estado. O município concentra bacias de gás. A proposta é estreitar, cada vez mais, essa parceria com a realização de ações de infraestrutura, programas sociais, segurança e também redução da carga tributária. O caminho é estarmos sempre avançando”, pontuou Cláudio Castro.

Segurança

A Operação Segurança Presente é um modelo de policiamento de proximidade que complementa a atuação da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Com o objetivo de promover ações de segurança pública, cidadania e atendimento social, as operações visam um ambiente mais acolhedor aos moradores, comerciantes e turistas das regiões onde são implementados. Macaé ainda ganhará o Batalhão de Ação com Cães, que ocupará 10% do Parque da Cidade, com cerca de 70 policiais para o município. Outra ação será a reforma do 32º Batalhão de Polícia Militar e da 123ª Delegacia de Polícia Civil.

A cerimônia contou com a presença dos secretários estaduais de Infraestrutura, Max Lemos; Desenvolvimento Econômico, Vinicius Farah; Governo, Rodrigo Barcelar e Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Matheus Quintal. Também estiveram presentes: o comandante geral da Polícia Militar, Luiz Marinho Henrique Pires; o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, André Ceciliano; o deputado estadual, Chico Machado; o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Cesinha; o vice-prefeito, Célio Chapeta e a primeira-dama, Quelen Rezende.