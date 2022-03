A 1º Ten Gobeti, há 1 ano e 4 meses, é a responsável pela segurança nos municípios de Carapebus, Conceição de Macabu e Quissamã - Divulgação/Luan Santos

Publicado 25/03/2022 12:02

Conceição de Macabu - A comandante da 2ª Cia do 32º Batalhão de Polícia Militar em Conceição de Macabu, Ten. Gobeti, recebeu título de honra ao mérito nesta quinta-feira (24) no plenário da Câmara de Vereadores. A indicação foi do vereador Sandro Daumas.

Helen Caldeira Gobeti, nascida em 10 de maio de 1989 na Cidade do Rio de Janeiro, viveu a maior a parte de sua vida no Bairro de Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio.

Em 2012, realizou o sonho de ingressar na Academia da Polícia Militar Dom João VI, onde fez, pelo período de 3 anos, o Curso de Formação de Oficiais. Em 2014, se formou Aspirante e foi lotada no 8º Batalhão de Polícia Militar, em Campos, onde serviu por 5 anos e, dentre algumas funções desempenhadas, foi Chefe da secretaria e da seção de comunicação Social, além de comandar a 4ª e a 5ªCIA, que abrangem os municípios de São Fidélis e São João da Barra, respectivamente.

Em 2020, passou a servir no 32º Batalhão de Policia Militar, em Macaé, onde, ainda hoje, sua principal função é comandar a 2ª CIA. A 1º Ten Gobeti, há 1 ano e 4 meses, é a responsável pela segurança nos municípios de Carapebus, Conceição de Macabu e Quissamã.

Com profissionalismo, dedicação e o empenho de sua equipe, composta por mais de 70 policiais militares, vem cumprindo o dever de servir e proteger a população, reduzindo os índices de criminalidade na área de atuação da 2ª cia e trazendo mais segurança e tranquilidade para os municípios da região.