O resultado preliminar de beneficiários dentro das vagas e ainda a lista de espera serão divulgados, no dia 30 de março, no site oficial da Prefeitura Municipal de Macaé - Divulgação

O resultado preliminar de beneficiários dentro das vagas e ainda a lista de espera serão divulgados, no dia 30 de março, no site oficial da Prefeitura Municipal de MacaéDivulgação

Publicado 24/03/2022 11:40

Macaé - As inscrições para recadastramento e cadastramento de novos usuários do Programa Transporte Social Universitário (TSU) para o primeiro semestre de 2022 terminam neste domingo (27). Para se inscrever, é necessário preencher o formulário disponível no site da Prefeitura e anexar todos os documentos previstos no edital.

O Programa de Transporte Social Universitário atende alunos do ensino superior, matriculados em universidades públicas e privadas dos municípios de Rio das Ostras, Niterói, Rio de Janeiro e Campos dos Goytacazes, em cursos que ainda não são oferecidos na Cidade Universitária de Macaé.

O resultado preliminar de beneficiários dentro das vagas e ainda a lista de espera serão divulgados, no dia 30 de março, no site oficial da Prefeitura Municipal de Macaé. Os recursos poderão ser encaminhados, até o dia 31 de março, para o e-mail institucional [email protected] O resultado final será divulgado, no dia 6 de abril, no mesmo endereço eletrônico.